卓榮泰妙喻政院工作「每天搶灘」　張惇涵任秘書長衝衝衝

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（28日）院會後親自主持記者會，宣布內閣團隊調整並介紹新入閣的成員。政院秘書長一職由總統府副秘書長張惇涵出任，卓榮泰說，總統府工作像是在高山守標靶，行政院工作則是每天搶灘，相信張帶來更多改革的年輕新氣息。張則表示，賴總統領導國安團隊、卓院長帶領行政團隊，整個執政團隊上下一心，讓台灣穩健前行是不可迴避的責任。

卓榮泰說，張惇涵歷經中央地方以及行政、政務的各項重要工作，從總統府來到行政院，「我要跟他說，我經常用一句話形容，我也待過總統府，總統府好像在高山上守標靶，敵人難得冒出一個頭來，但是到行政院是每天搶灘，來回好幾次，那種戰鬥工作的氣息完全不一樣」。

卓榮泰指出，張惇涵歷經中央地方行政政務的各項考核學習跟歷練，這次特別請他來接任龔秘書長的工作，一方面能增加團隊的各項戰力，也更做好中央地方各項聯繫工作，希望他能把院內帶來更多改革、革新的年輕新氣息。

張惇涵表示，相隔17年再次回到行政院工作服務，挑戰在改變，不變的是一直以來的初衷，國家第一、人民優先，從國安團隊回到行政團隊，單位不一樣但都是戰鬥位置。

張惇涵表示，決策時冷靜想想、決定後全力衝衝衝，是他一貫堅持的做事風格；他指出，他向來很少個人開場白，都是直接切入主題、解決問題，「過去如此、現在如此、未來也是如此，我相信行動才是最好的證明」。

張惇涵表示，賴總統領導國安團隊、卓院長帶領行政團隊，整個執政團隊all in、上下一心，「讓台灣穩健前行，這是我們身上不可迴避的責任」。