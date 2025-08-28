「萬年總召」柯建銘該卸任？　賴清德明確表態：黨團應做必要改選

記者陶本和／台北報導

大罷免落幕後，民進黨團爆發幹部請辭潮，包括黨團幹事長吳思瑤等5位女性幹部通通宣布將卸下黨團幹部，就連副幹事長王義川也宣布不會連任，黨團幹部「七長剩一長」僅剩萬年總召柯建銘；而黨也正在研擬發動連署改選，劍指柯建銘意味濃厚。對此，總統賴清德28日受訪時說，府院黨、黨團都應該做必要改組或改選，「如果黨團改組，也都會符合社會期待」。

▲總統賴清德。（圖／記者陶本和攝）



民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜、副書記長郭昱晴及林月琴、副幹事長林楚茵24日接連表態要卸下黨團幹部，總召柯建銘則說，會慰留她們，總召任期是一年的。針對是否明確婉拒柯建銘的慰留，吳思瑤受訪透露，柯打很多通電話，但她不敢接，這是很尷尬的問題，「反正我會到8月底」，這段時間就把眼前工作做好。

而昨天晚間，唯一沒有發聲的黨團副幹事長王義川則表示，新的會期黨團幹部也將進行改組，他也向同仁表達不會續任。所有改變是為了面對新局，未來大家會在各自位置上迎接挑戰、承擔責任。

黨團幹部幾乎全數表達去意，外界解讀逼宮「萬年總召」柯建銘。據指出，新任黨秘書長徐國勇近日黨中央邀各派系開會，表達黨主席賴清德也有要求立院改組之意，徐國勇會中更請出總統府秘書長潘孟安與柯建銘「溝通」，表達「賴清德意志」。據了解，也可能發動跨派系立委連署改選黨團幹部，種種動作劍指柯建銘意味濃厚。

面對外界逼宮，柯建銘26日則是引用曹植七步詩「煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急？」柯也反問，大罷免是窮盡一切可能讓國會過半，何錯之有，盼大家多注意風災跟關稅問題。

然而賴清德28日受訪時明確表態，當前局勢充滿挑戰，府、院、黨、黨團，都應該做必要改組或改選。他說，最一開始徐國勇擔任黨秘書長，黨最先啟動 ，黨的一級主管也有調整，現在行政院卓榮泰院長也有調整，而黨團也應該要適當調整，後續國安會也會注入新血；他認為，這情況下如果黨團改組，也都會符合社會期待。