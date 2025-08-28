　
社會 社會焦點 保障人權

北監管理員「拿漫畫扭傷」竟請公傷1年半　爽領國庫200萬

北監爆出管理員公傷假黑幕。（本刊資料照）

▲北監爆出管理員公傷假黑幕。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北監獄去年底有外籍受刑人遭毆打致死，消息傳出，各界譁然。有知情人士向本刊投訴，1名戒護科林姓管理員，竟因「跑去病舍拿漫畫書」不慎扭到腳，卻獲主管默許，連續請長達1年半的公傷假。

離譜的是，這名林員並非重傷，還能在宿舍跑跳自如，甚至外出開車、騎車，還出席好友婚禮，絲毫看不出「因公重傷」的模樣。

內部人員告訴本刊，北監對於「問題同仁」睜一隻眼閉一隻眼，甚至協助護航；反觀真正身體抱恙、持有醫師診斷證明的員工，卻常被刁難病假申請，形成勞逸失衡、黑白顛倒的荒謬現象。

更令人咋舌的是，林姓管理員不僅領完1年半公傷假後，於2025年6、7月銷假回到監獄，還直接分發到「日勤接見維持秩序」的輕鬆崗位，享受冷氣辦公環境。僅短短2個月後，他竟再次申請公傷假，且順利獲准。

據內部流出資料，公務員的公傷假1次可長達2年。林員顯然對制度瞭若指掌，熟稔操作方式。即先用掉1年半，再銷假回來「過水」，隨後又申請1年半，等於能連環爽領超過2百萬元公帑，完全不用工作。

監獄同仁痛批，制度漏洞讓有後台的人鑽空子，拿國庫當提款機，真正需要病假休養的人卻被刁難，這就是北監最骯髒的潛規則！

北監同仁呼籲，矯正署必須立即介入徹查，否則這種「藏汙納垢」的黑幕，恐怕只是冰山一角，打擊同仁工作士氣。


