快訊／03:55台灣東部海域規模4.5「極淺層地震」　最大震度3級

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）
記者柯沛辰／台北報導
地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天凌晨3時55分台灣東部海域發生芮氏規模4.5地震，震央在花蓮縣政府東北方28.0公里處，深度22.4公里，屬於極淺層地震。
[廣告]請繼續往下閱讀...
氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為3級，出現在花蓮縣和平、宜蘭縣南澳。
根據氣象署測報資料，震度3級地區為花蓮縣、宜蘭縣，震度2級地區為南投縣、台中市，震度1級地區為新竹縣、新北市、彰化縣。
資料來源：氣象署
▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）
記者柯沛辰／台北報導
地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天凌晨3時55分台灣東部海域發生芮氏規模4.5地震，震央在花蓮縣政府東北方28.0公里處，深度22.4公里，屬於極淺層地震。
氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為3級，出現在花蓮縣和平、宜蘭縣南澳。
根據氣象署測報資料，震度3級地區為花蓮縣、宜蘭縣，震度2級地區為南投縣、台中市，震度1級地區為新竹縣、新北市、彰化縣。
資料來源：氣象署
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響