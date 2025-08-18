　
像中毒一樣「狂聞男友腋下」　妹子讚：流汗後是極品！釣一票同好

情侶、自拍、放閃（圖／記者黃克翔攝）

▲妹子超愛聞男友腋下。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

每個人身上總會散發一些獨特味道，有一名女網友表示，自己有一個怪癖，很喜歡聞男友的腋下，「淡淡的體香與汗味結合」，讓她感到安心又放鬆，還會埋到男友的臂彎深吸，好奇有沒有人跟她一樣？貼文曝光，釣出不少女網友點頭，還有人提到，根據神經科學雜誌研究，男性的汗水能調節月經、放鬆心情。

「我真的、真的超級喜歡男友的腋下味道！」女網友在Dcard發文，起初剛交往約會時，男友都會噴香水，但交往久了之後，她漸漸發現，沒噴香水的男友更具吸引力，「淡淡的體香與汗味結合，令我安心，很放鬆的味道」，就像發現寶藏一樣迷人。

她還建議男友不要噴香水，「original味最香了！每次聞了就像吸了貓草的貓一樣無法自拔」。儘管男友對此並不太接受，但她依然喜歡把頭埋進男友臂彎，深深吸一口，「烈日逼榨的味道更是極品。」

貼文曝光，有女網友表示，自己也是喜歡男友腋下的味道，「我也是愛男友體味的聞腋少女」、「我從交往就很愛我老公的腋下味，一路聞到我結婚生子還是很愛這個味道，連我婆婆都說很臭，說我根本是真愛，但是就真的很吸引我啊」、「我也覺得男友腋下很香，雖然每次都說臭，但其實很喜歡」。

▲▼ 。（圖／翻攝全民星攻略）

▲雄二烯酮能喚起另一半的性慾。（圖／翻攝全民星攻略）

還有網友貼出東森節目《全民星攻略》的電視截圖，根據神經科學雜誌研究，「男性的汗水裡頭，含有一種成分叫做雄二烯酮，該成分可喚起女生的性慾，同時也會讓妳心情變得更加放鬆」，因此拿腋下的汗水，它的雄二烯酮的含量比較高，若塗在女生嘴唇上，「甚至還有緩解月經的功效。」

此外，雄二烯酮不只能吸引到女生，其實同性戀的男生都會受到雄二烯酮的吸引，因此很多男性香水裡頭就會多添加雄二烯酮的成分，讓男性變得更有魅力與迷人。

