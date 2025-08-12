快訊／美國賓州鋼鐵廠爆炸「至少10人受傷」　多人受困瓦礫堆下

▲美國賓州一間鋼鐵廠發生爆炸。（圖／翻攝X）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國賓夕法尼亞州匹茲堡南方的Clairton地區，當地時間週一上午發生美國鋼鐵公司（U.S. Steel）旗下的Clairton Coke Works焦化廠爆炸意外。根據阿勒格尼郡（Allegheny County）官方說法，這起事故造成數十人受傷，還有多名員工受困於瓦礫堆下，現場緊急救援行動仍在進行中。

阿勒格尼郡緊急服務部門指出，爆炸引發火警，事故發生在上午10點51分左右，目前已將5名傷者送醫，但未公布傷勢細節。該部門強調，現場情勢尚未完全控制，救援人員正全力搜救受困者，暫時未傳出死亡案例。

Clairton Coke Works焦化廠是北美規模最大的焦炭生產設施，也是賓州四大美國鋼鐵廠之一，員工人數達數千人。該廠近年來屢遭污染爭議纏身，2017年曾因環保訴訟達成850萬美元和解，承諾投入650萬美元改善空氣品質，減少煙塵與異味排放。此外，2018年12月火災也曾重創廠內硫磺污染管制系統，引發多起違反空氣品質法規的訴訟。

賓州州長Josh Shapiro透過社群平台X發表聲明表示，州政府已與Clairton當地官員密切聯繫，並指示賓州緊急管理署（PEMA）及州警察與第一線救難人員保持協調。Shapiro呼籲附近居民遵從地方當局指示，並表示「我們為Clairton社區祈禱」。