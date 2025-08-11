　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

捐款人崩潰！名模助兄吸2.6億僅4％做公益　買豪宅嗑侯布雄享樂

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署偵破「中華民國身障關懷協會」假公益吸金案。該會於2011年合法立案、宗旨為扶助身障者，卻遭通緝犯蕭靖與妻陳品君、名模胞妹蕭瑋葶暗中操控，自2019年起吸金近新台幣2.6億元，實際投入營運與公益僅約1,032萬元，占比不到4%，其餘流向購屋、豪車、名錶及奢華享樂。3人今被依公益侵占、加重詐欺取財、偽造文書、洗錢等罪起訴。

「TDCA社團法人中華民國身障關懷協會」打著非營利旗號溫情在社群平台上喊話：「願意和身障寶寶來一場希望約定嗎？」聲稱2,100位孩子來自不同原生家庭，需要社會大眾長期關注與支持，並推出「身障寶寶•希望水果 關愛陪伴計畫」（衛部救字第1121363154號）與「i運動不設限-多元扶助計畫」（衛部救字第1121363789號），以營養補充和陪伴活動號召捐款。

更可惡的是，協會還把藝人吳慷仁搬出來當宣傳招牌，在貼文中高調引用他「無私大愛」的分享，宣稱他曾親身參與協會的勸募活動，幫助「1,900位服務對象爭取長期匱乏永續的資源」。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲協會還把藝人吳慷仁搬出來當宣傳招牌。（圖／記者黃宥寧翻攝）

然而，檢方揭露這個掛著合法招牌的協會，早已淪為吸金提款機。檢方查出，協會自2019年起至今共募得近新台幣2 億5,969萬元，真正投入營運與公益的僅約1,032萬元，其餘則流向購屋、豪車、名錶及奢華享樂，包括高檔餐飲、酒店消費與房產投資，還有701萬元現金用途不明。

主嫌為通緝犯蕭靖，他2021年因詐欺案判刑確定後拒不到案，由妻子陳品君補選接任理事長，但協會實權仍由蕭掌握。檢方發現，協會透過官網、街頭倡議與電話推銷向社會各界募款，並與新加坡、馬來西亞外包公司簽約，由對方承攬募款業務，抽成比例高達六至九成，四年間承攬費高達1億3,915萬元，遠超《公益勸募條例》規範比例，嚴重侵蝕公益資源。

他們之所以這樣做，是因為公益團體的名義能換取社會信任，捐款人較不會懷疑資金用途，再透過與外包公司簽高比例抽成合約，把大筆捐款迅速轉出協會帳戶，變成可自由支配的資金。這些錢一旦流入自己或親友名下，就能用來購屋、買豪車、奢華消費，甚至透過多層轉帳與現金提領，達到揮霍與掩飾資金來源的目的。

檢方另查出，協會在吸金同時，還涉嫌利用虛構薪資金流詐貸。蕭靖、陳品君實際控制的協會名義，與多名員工或關係人帳戶間製造薪資往來紀錄，再藉此向銀行申辦信用貸款，詐得新台幣5,216萬元，款項同樣未用於協會公益，而是流入私人口袋或供揮霍使用。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／蕭女）

▲蕭瑋葶不僅開名車、住豪宅，甚至還在家飼養稀有狐狸，把原本應該幫助弱勢的捐款當成私人享樂金庫。（圖／翻攝自Facebook／蕭女）

其中，蕭瑋葶於協會擔任「工程師」，年收入高達230萬元，卻主要負責協助處理帳務與金流，並在蕭靖被通緝期間掩護其行蹤、協助購屋與生活起居，使其能以化名繼續主導協會運作。

此外，帳冊顯示逾7,000萬元直接匯入被告及親屬帳戶，用於購買林口2筆房地（成交價分別為3,880萬元與2,960萬元）、7輛自用小客車（單價16萬至380萬元不等）、名錶、股票投資，及圓山飯店住宿、侯布雄、教父牛排等餐飲消費，甚至支付信用卡費、3C產品、生活用品、車輛維修、貸款本金利息與孝親費。

檢方指出，陳品君與蕭瑋葶均知蕭靖為通緝犯，仍協助其購屋並同住，讓其以化名持續操控協會事務。今年4月21 日，警方持搜索票在林口住處查獲蕭靖藏匿其中，另涉犯《刑法》藏匿人犯罪。

全案由檢察官邱獻民指揮偵辦，歷經113天蒐證，依《刑法》業務侵占、加重詐欺取財、偽造文書、背信、《洗錢防制法》及《個人資料保護法》等罪，將蕭靖、陳品君、蕭瑋葶三人提起公訴，並建請法院從重量刑，以儆效尤。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 6931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／鄭麗君宣示：台美關稅談判爭取再降稅率＋不要疊加
捐款人崩潰！2.6億善款「僅4%做公益」
黃國昌表態選新北市長！藍委提可比民調　洪孟楷：但勿重蹈202
LIVE／台灣怎因應關稅疊加「20＋N」？　鄭麗君出面說明
楊柳颱風要來了！放颱風假機率高？專家點名2區雨最猛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

前方汽機車禮讓救護車先行　男騎士未注意狀況一頭撞上

「5F自拍」外流兒少、成人偷拍片！不甩衛福部下架令　3男收押

台七乙線警匪追逐10公里！男毒駕拒捕被送辦　再吞12萬罰款

賣地賺3000萬被騙4619萬　老翁誤信臉書投資「畢生積蓄」瞬間蒸發

捐款人崩潰！名模助兄吸2.6億僅4％做公益　買豪宅嗑侯布雄享樂

高雄都市傳說「霍爾阿伯」現況曝！浪跡街頭20年　1契機找到工作

日台協會認證台灣扒手猖獗！刑事局掌握1男3女　曝近5年數據

快訊／楊柳直撲台灣！福壽山、武陵農場8/12預警休園

快訊／捷運土城站外車禍　騎士自撞路緣斷2指+腿骨折送醫

桃園大貨車偏移車道　計程車遭擦撞撞路樹側翻！2人受傷

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

17歲女遭撞死！遺體相驗父崩潰大哭　家屬見司機現身怒喊：跪下

大聲古早味零食ASMR　JYP：現在賣這個肯定沒人要吃XD

【家暴男北車動粗】雨傘狂毆、當街拖妻！熱心民眾圍上錄影蒐證

新娘弟身穿白紗！新郎轉頭遭擁抱強吻XD

伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」

前方汽機車禮讓救護車先行　男騎士未注意狀況一頭撞上

「5F自拍」外流兒少、成人偷拍片！不甩衛福部下架令　3男收押

台七乙線警匪追逐10公里！男毒駕拒捕被送辦　再吞12萬罰款

賣地賺3000萬被騙4619萬　老翁誤信臉書投資「畢生積蓄」瞬間蒸發

捐款人崩潰！名模助兄吸2.6億僅4％做公益　買豪宅嗑侯布雄享樂

高雄都市傳說「霍爾阿伯」現況曝！浪跡街頭20年　1契機找到工作

日台協會認證台灣扒手猖獗！刑事局掌握1男3女　曝近5年數據

快訊／楊柳直撲台灣！福壽山、武陵農場8/12預警休園

快訊／捷運土城站外車禍　騎士自撞路緣斷2指+腿骨折送醫

桃園大貨車偏移車道　計程車遭擦撞撞路樹側翻！2人受傷

快訊／鄭麗君宣布：成立線上專區　台美關稅談判會公開沒有黑箱

前方汽機車禮讓救護車先行　男騎士未注意狀況一頭撞上

夏威夷海嘯警報…修杰楷跟賈靜雯分隔兩地「2小時才團聚」咘咘嚇壞

年底迎28億自建案完工　信義：3大聯開案2027年動工

57歲沈玉琳拚骨髓移植　醫曝高齡移植3大挑戰

「5F自拍」外流兒少、成人偷拍片！不甩衛福部下架令　3男收押

泰國F-16空襲柬埔寨「投下1549枚炸彈」　9國實地檢查未爆彈

美俄元首阿拉斯加峰會　歐洲憂被邊緣化：可能成為歷史的注腳

AI棋賽！馬斯克Grok決賽出包　OpenAI o3直落四完封稱霸

台七乙線警匪追逐10公里！男毒駕拒捕被送辦　再吞12萬罰款

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

社會熱門新聞

彰化女童舌頭、咽喉消失　高大成分析原因

17歲女搭車返家遇死劫　家屬暴怒痛毆計程車運將

顏清標父今告別式　顏寬恒捧牌位忍悲現身場

17歲女遭撞死！遺體相驗父崩潰大哭

即／台中機車碰撞汽車！騎士噴飛送醫亡　肇事駕駛、乘客全落跑

陪伴士林人半世紀　華榮市場甜不辣老闆驟逝

女奧客超商砸酒瓶、噴店員啤酒：會道歉

台南「極樂越南」毒趴　警逮107男女

北車驚見家暴！男子當街拖妻影片瘋傳

社區遊戲室有毒蛇出沒！基隆5歲童遭龜殼花攻擊

即／名模詐破億善款　狼狽戴手銬畫面曝

雙面法官！　說謊闖禍恐坐牢

中和賓士、計程車碰撞　17歲女遭拋飛慘死

即／名模利用公益協會吸金上億　今被起訴

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊柳衝向台灣影響時間提前了！

知名美妝部落客荔枝兒離世

楊柳颱風「周三最有感」　5地區強風大雨

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

美妝部落客Liz 36歲離世！無名小站起家

楊柳加速又南修！　最新動向曝

台北有望颱風假？8縣市暴風侵襲率破8成

荔枝兒最後身影！　貼心幽默「教眼鏡妝」網淚崩

黃國昌表態選新北市長　藍：黨內人才濟濟

楊柳直撲台灣恐「一箭穿心」！最劇烈風雨時程曝

彰化女童舌頭、咽喉消失　高大成分析原因

17歲女搭車返家遇死劫　家屬暴怒痛毆計程車運將

楊柳逼近又變強！11縣市暴風侵襲率破7成

楊柳直接撞過來　全台變天「雨最大」地區曝

陳零九「帶D級JKF女郎」遊澳門　閃兵交保沒閒著

更多

最夯影音

更多

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面