「來坐喔～」絕響！士林華榮市場甜不辣老闆驚傳驟逝　饕客不捨

▲士林華榮市場45年甜不辣，曹姓老闆上週驟逝，在地人哀悼不捨。（圖／讀者提供）

記者黃宥寧／台北報導

位於台北市士林區中正路華榮市場入口旁的甜不辣小吃攤，經營逾45年，長年只賣甜不辣、肉圓、油粿和豬血湯，用餐時間總是擠滿人潮。曹姓老闆以低沉、略帶沙啞的招呼聲「來坐喔～」聞名，手幾乎沒停過，就連張菲、費玉清也是多年常客。近日他卻疑因身體不適驟然辭世，熟悉的嗓音自此成了許多人心中的永遠回憶，令熟客不捨。

這攤甜不辣幾乎全年無休，由曹老闆與妻子及孩子共同經營，憑著銅板價美食與樸實親切的態度，吸引北投、士林居民一再光顧，成為不少人晚餐或宵夜的固定選擇。當地人更形容，華榮市場晚間的「三寶」少不了這攤甜不辣，與光輝肉羹、臭豆腐並列人氣王。

有老顧客回憶，就在上週傍晚經過攤位時，看到一名店員急忙衝到攤位前，對年輕店員（老闆兒子）喊：「你趕快去叫救護車，你爸倒下了！」到了晚上八點多再經過，平日熱鬧的攤位卻提前收攤。

消息傳出後，網路上湧現大批悼念留言，不少老顧客感嘆：「想念老闆那低沉有點沙啞的叫賣聲！他們家的豬血湯＋肉丸，絕配」、「小時候的回憶、晚班下班的宵夜首選，一路好走」、「吃了二十年有了…竟然」、「天啊太難過了…近四十年的回憶…希望他在天堂一切都好」、「我8日下午5點才買了兩個肉丸」、「從少婦吃到變老奶奶」。

對此，知情網友透露，曹老闆疑似在傍晚發生心肌梗塞倒地，送醫後仍宣告不治。相關消息經轉載至社群平台 Threads 等處，引發熱議；留言區甚至有一名自稱家屬的網友向外界的關心致謝，並坦言這週一（今）應該還會繼續營業，但把備料賣完後，應該就會休息很長一段時間。

曾經熟悉的市場一角，晚間總有熱氣騰騰的湯頭香氣與溫暖的叫賣聲，陪伴一代又一代士林人度過飢腸轆轆的夜晚。如今，攤位或許仍在，但那抹笑容與沙啞嗓音，已成為永遠的記憶。