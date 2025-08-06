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5公尺蟒蛇闖泰民宅獵食　10隻摺耳貓貓嚇壞四處竄逃

蟒蛇甚至試圖將身體往上提升，企圖重新爬回天花板中。（翻攝畫面）

▲蟒蛇甚至試圖將身體往上提升，企圖重新爬回天花板中。（圖／翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

泰國暖武里府一處民宅昨（5日）驚現「天降巨蟒」！1條長達5公尺的巨蟒，竟從天花板破洞中鑽入一間專門飼養蘇格蘭摺耳貓的房間，貓咪們當場嚇得四處逃竄，所幸最終人與貓皆平安無事，未釀成悲劇。

綜合泰媒報導，事發地點位於暖武里府一棟兩層樓住宅，當時正進行整修。32歲的女屋主表示，早上約7點，家中的女傭照顧貓咪時，驚見巨蟒盤踞在儲物櫃上方，嚇得立刻報警求助。

女傭照顧貓咪時，驚見巨蟒盤踞在儲物櫃上方。（翻攝畫面）

▲女傭照顧貓咪時，驚見巨蟒盤踞在儲物櫃上方。（圖／翻攝畫面）

女傭照顧貓咪時，驚見巨蟒盤踞在儲物櫃上方。（翻攝畫面）

▲女傭照顧貓咪時，驚見巨蟒盤踞在儲物櫃上方。（圖／翻攝畫面）

這間「貓咪房」內飼養了10隻珍貴的蘇格蘭摺耳貓，包括2隻公貓、5隻母貓和3隻幼貓。蘇格蘭摺耳貓以耳朵向前下折的特徵深受飼主喜愛，身價不菲。幸好，貓咪們在巨蟒尚未出手前就機警逃離，毫髮無傷，但也受到某種程度的驚嚇。

接獲通報後，來自暖武里191災難預防與減災中心的2名人員於上午9點趕抵現場。中心人員表示，她第一時間就抵達現場，但看到巨蟒的驚人體型後，決定等男同事一同出動以策安全。

蟒蛇最終被制伏、裝袋，並將其野放至遠離人類居住區的自然棲地。（翻攝畫面）

▲蟒蛇最終被制伏、裝袋，並將其野放至遠離人類居住區的自然棲地。（圖／翻攝畫面）

當兩人合力靠近時，蟒蛇甚至試圖將身體往上提升，企圖重新爬回天花板中。所幸他們使用專業的蛇鉗快速套住蛇頭，最終成功將其制伏、裝袋，並將其野放至遠離人類居住區的自然棲地。

蟒蛇最終被制伏、裝袋，並將其野放至遠離人類居住區的自然棲地。（翻攝畫面）

▲蟒蛇最終被制伏、裝袋，並將其野放至遠離人類居住區的自然棲地。（圖／翻攝畫面）

據信這條蟒蛇是從房屋後方天花板的一處縫隙鑽入，來源可能是緊鄰住宅、長滿雜草的空地。由於近期正值泰國雨季，蛇類與其他野生動物經常為了躲避潮濕而鑽入屋內，類似事件日益頻繁。


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