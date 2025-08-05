越南非洲豬瘟大爆發！10萬頭豬病死或撲殺　嚴重衝擊供應鏈

圖文／鏡週刊

越南非洲豬瘟疫情急劇惡化，僅短短2週內，全國疫情與感染豬隻大幅增加，引發越南政府高度關注。

根據《先鋒報》引述越南農業部資料指出，截至目前，今年全國共通報972起非洲豬瘟疫情，相較於7月中旬的514起，疫情近乎翻倍。同期內，感染豬隻數也從3萬頭暴增至逾10萬頭，這些豬隻多已病死或遭到撲殺處理。

越南畜牧協會主席阮春陽表示，疫情擴散範圍之大，幾乎全國無一省份倖免，對當地畜牧業造成嚴重衝擊，特別是豬肉供應鏈。他警告，「非洲豬瘟已成全國性危機，正在動搖我們的食品供應安全」。

非洲豬瘟並非首次對亞洲豬肉市場造成威脅。2018至2019年間，中國曾爆發史上最嚴重的一波非洲豬瘟疫情，導致約一半豬隻死亡或被撲殺，估計損失高達1,000億美元（約新台幣2.99兆元）。

越南政府上月已因應疫情加劇，由總理范明正發出緊急命令，要求各省和相關部門採取積極措施控制疫情蔓延，防止糧食供應中斷。儘管越南在2023年率先推出商業化非洲豬瘟疫苗，成為全球首創，但接種率仍偏低。

官員指出，部分養豬戶對疫苗成本與效果有所疑慮。阮春陽強調「疫苗雖重要，但無法取代基本的防疫措施。」不過，主要疫苗生產商AVAC Vietnam JSC拒絕對此置評。該公司6月曾表示，已在國內市場販售300萬劑疫苗，並向菲律賓、印尼等國出口60萬劑。

更多鏡週刊報導

丹麥動物園鼓勵飼主「捐不要的寵物當肉糧」 網友氣炸：人類味道也很不錯

17.53億威力彩得主現身！三寶爸失眠2天 父子「大耳垂偏財運」資產配置曝光

佛門講求KPI？少林僧人受不了爆1週走30人 新方丈釋印樂「超狠整頓法」曝光