詹智能妻子哽咽認屍！才幫付完百萬賠償金　夫卻遭活活砍死

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

簽下韓國職棒啦啦隊女神河智媛與禹洙漢台灣經紀約、「無限夢想」公司總經理詹智能今天疑遭仇殺，在超商被41歲黃姓男子活活砍死。稍早檢察官先前往命案現場勘驗，隨後到署立豐原醫院相驗。詹智能先前捲入性騷案件，日前才由詹妻出面付完百萬和解金，沒想到遭遇不測。詹妻今天在親友陪同下，於醫院悲慟認屍。

▲「無限夢想」公司總經理詹智能今天疑遭仇殺身亡，檢察官先到現場勘驗後到醫院進行相驗。（圖／記者白珈陽攝）



▲詹智能生前曾多次性騷女員工遭法院認證判賠，詹妻才出面幫還百萬元賠償金，沒想到詹智能遭遇不測，詹妻悲慟認屍。（圖／民眾提供）



簽下韓國職棒啦啦隊女神河智媛與禹洙漢的詹智能曾多次性騷女員工，遭法院判賠100萬元，但詹耍賴不肯出面、不願付錢，女員工身心崩潰投訴媒體，詹的惡行才曝光，事後詹智能由妻子出面代為支付百萬元賠償金。未料，時隔幾月，詹卻遭遇不測，遭人活活砍死，也震驚社會。

▲檢察官下午先到現場勘驗後，再到醫院進行相驗。（圖／民眾提供）



豐原分局警方今天上午10點多接獲報案，豐原區南陽路上一間超商內發生殺人案，詹男倒臥血泊中已無呼吸心跳。消防人員趕到現場緊急將人送到醫院急救，但詹男身中多刀，最後仍傷重不治。案發後1小時，兇嫌、41歲的黃男拿著作案用的西瓜刀，跑到10多公里外的派出所自首。

▲詹智能生前多次性騷女員工，遭法院判賠卻又不付錢，事後女員工投訴媒體，事件才曝光。（圖／民眾提供）



據了解，黃男疑似因為女友遭詹智能性騷擾，所以從北部南下台中砍死詹智能，但確切犯案動機，還有待警方進一步釐清。