他找到這漏洞「占地建國」當總統！國旗貨幣通通有　400公民領護照

▲20歲的傑克森創立「維迪斯自由共和國」並且自封總統。（圖／翻攝IG@danieljacksonvs、YT@DoekeYouTube）



記者吳美依／綜合報導

20歲男子傑克森（Daniel Jackson），在塞爾維亞、克羅埃西亞邊境爭議地區，找到一塊沒有任何一方宣布擁有主權的森林地區，建立了「維迪斯自由共和國」（Free Republic of Verdis），並且自封為總統，目前已有國旗、內閣、貨幣與超過400名公民。

「維迪斯自由共和國」位於多瑙河沿岸一片無主森林地，面積僅125英畝（約50公頃），是僅次於梵蒂岡的全球第二小國家，由於塞爾維亞、克羅埃西亞邊境爭議，長期處於主權真空狀態。

2019年5月30日，來自英國的傑克森正式宣告「維迪斯自由共和國」獨立，除了自封總統以外，也在這裡建立完整政府體系，包含內閣、國旗、法律制度。該國官方語言包括英語、克羅埃西亞語及塞爾維亞語，流通貨幣為歐元。

「維迪斯自由共和國」從超過1.5萬份申請之中嚴選公民，已經從一個4人起家的迷你國家，成長到超過400人。如今，每位公民都持有護照，雖然傑克森警告勿用於實際旅行，但據傳已有人成功入境他國。

不過，2023年10月，克羅埃西亞警方逮捕包括傑克森在內的數名定居者，將他們驅逐出境後，對傑克森本人發布終身禁止入境的禁令。傑克森表示，「他們驅逐我們，卻說不出原因，只聲稱我們威脅國家安全。」

目前傑克森以「流亡政府」模式運作，持續為返回故土而努力。相較之下，塞爾維亞態度較為友善，他經常造訪該國首都貝爾格勒（Belgrade），「克羅埃西亞並未宣稱該地主權，我們擁有合法權利。重返只是時間問題。」

傑克森也提到，成功返回「維迪斯自由共和國」之後，他將辭職並舉行大選，坦言自己「只想當個普通公民。」