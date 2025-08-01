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6菜+稀飯105元！男大鬧自助餐店「嫌貴不吃了」　菜色曝光

▲彰化自助餐店6菜1粥105元被顧客嫌貴。（圖／店家提供）

▲彰化市某自助餐店6菜1粥要價105元，被顧客嫌貴。（圖／店家提供）

記者唐詠絮／彰化報導

連日暴雨導致菜價飆漲，彰化一家自助餐店卻因價格問題引發爭議！一名男子購買包含6樣菜色與1碗稀飯的餐點，被收取105元後當場暴怒，在店內吵鬧10分鐘後丟錢離開。店家出面強調價目公開透明，也決定把這筆錢捐給慈善機構，引發網友熱議：「現在菜比肉還貴，真的不懂行情？」

事件發生在彰化市一間自助餐店，今天（1日）接近中午時，一名男子夾取苦瓜滷、筊白筍、煙燻豆皮、芋頭、花椰菜、莧菜及一碗稀飯，結帳時店家依價目表收取105元（主菜70元、青菜25元、稀飯10元）。男子認為價格過高，當場質疑並大聲爭執長達10分鐘，最後竟將105元丟在櫃台，未取餐便轉身離去。

▲彰化自助餐店6菜1粥105元被顧客嫌貴。（圖／店家提供）

▲彰化某自助餐店6菜1粥105元被顧客嫌貴。（圖／店家提供）

由於店內外均張貼清楚價目表，所有食材成本因連日豪雨上漲，「花椰菜進價一斤就要破百元」，強調絕非亂開價。對於男子的行為，店家直言「很無奈」，已先將餐點冷藏保存，若當事人未取回，會把餐點丟棄並把105元捐出，「與其糾結，不如做愛心」。

事件曝光後，多數人力挺店家，有人表示「暴雨後葉菜類價格翻倍，店家也是苦撐」、「自己煮一頓就知道成本多高」。更有網友指出「一顆高麗菜200元，105元吃6菜根本佛心」不過，也有部分網友認為消費糾紛應謹慎處理，建議店家將錢送至派出所備案，避免後續法律爭議。

▲彰化自助餐店6菜1粥105元被顧客嫌貴。（圖／店家提供）

▲顧客丟下105元及飯菜離開。（圖／店家提供）

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