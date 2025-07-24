50歲男身上「狂飄尿騷味」！醫師驚：來第一次就洗腎

▲男子全身飄著尿騷味，就醫當天就去洗腎。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

尿液出現綿密泡泡，小心恐是腎臟發出的求救訊號！腎臟科醫師洪永祥分享一個令人警惕的案例，一名50多歲男主管因長期輕忽身體異狀，就診時全身散發濃烈尿騷味、臉色蒼白，甚至出現嚴重腳部抽筋。經檢查後赫然發現，他的尿毒素指數已飆高到必須立即洗腎的程度。

洪永祥醫師在健康節目《健康晚點名》中指出，持續不散的泡泡尿很可能是「蛋白尿」，代表腎絲球可能正在慢性發炎。若長期未處理，恐導致腎絲球萎縮或腎小管受損。他說明，蛋白尿常見分為三種類型：「生理性蛋白尿」、「急性泌尿道感染」及「腎絲球發炎蛋白尿」。其中，腎絲球發炎蛋白尿最需警惕，因其代表腎絲球已受損且慢性發炎，這種發炎狀況會跟隨一輩子。

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▲男子全身飄著尿騷味，就醫當天就去洗腎。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

洪永祥醫師進一步解釋，生理性蛋白尿通常是暫時性現象，例如前一天劇烈運動、短時間攝取過多高蛋白食物，或是飲水不足等情況都可能出現，這類型的蛋白尿並非腎絲球或腎小管出問題。而急性泌尿道感染則常見於女性，因憋尿導致泌尿系統細菌感染，容易排出血尿或蛋白尿，只要殺死細菌後即可改善。

洪永祥醫師觀察到，相較於女性，部分男性對身體異常警訊較為遲鈍，常等到病況嚴重才肯就醫。他以該名50多歲男主管為例，其太太透露，丈夫三年前腎絲球過濾率就已偏低，身體易感疲憊，卻遲遲未積極處理。男子當時不斷合理化解釋，認為只是水喝太少或坐太久導致，即便後來出現腳抽筋、麻痺等嚴重症狀仍一再反駁。

直到男子就診時已呼吸急促、滿身尿騷味且臉色蒼白，情況十分危急。經X光檢查，赫然發現他已出現肋膜積水、肺水腫等嚴重併發症，體內水份完全無法排出。洪永祥醫師表示，男子尿毒素指數高得驚人，腎功能僅剩20%，已達到洗腎的緊急程度。當下便立即從門診轉送急診，當天就開始接受洗腎治療，錯失了及早介入的黃金時機。