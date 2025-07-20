苗栗非法移工猝死　雇主指使4人工埋屍菜園…5人均判10月確定

▲泰國籍移工「阿二」心臟病發猝死，鄧姓雇主夥同「阿波」等4名移工，將阿二遺體埋藏在菜園。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

泰國籍非法移工「阿二」去年9月在苗栗公館某租屋處，疑與同鄉「阿波」飲酒起肢體衝突後心臟病猝死，雇主鄭姓男子夥同阿波等4名移工，將阿二的遺體掩埋在菜園，一審依遺棄屍體罪將鄧等5人判刑10月確定，其中阿波還另被起訴傷害致死罪嫌，苗栗地院對此判處無罪。檢方針對無罪部分不服提起上訴，台中高分院近日仍認罪證不足，予以駁回。

檢警調查，「阿二」去年9月14日晚間與阿波等4名同鄉一起在苗栗公館鄉館東村租屋處吃飯喝酒，席間不知何故疑與同鄉「阿波」爆發衝突，阿二一度倒地被扶回房間休息，隔日上午阿波發現阿二已無生命跡象，緊急找來鄧姓雇主，鄧男指使阿波等4名移工，由鄧開車載4人前往某菜園挖洞，再將阿二的遺體埋藏洞裡，並由其中1名移工拍攝現場照片。

數名移工在警詢時分別供稱，曾聽聞阿波有打、踹阿二，但不確定是哪日，也有人說不曾聽說阿波有與阿二起肢體衝突，證詞差異性極大。

案經檢方偵結起訴，苗栗地院依共同遺棄屍體罪將鄧及阿波等5人，判處10月有期徒刑確定；阿波另遭起訴傷害致死罪嫌，但法院認為阿二死因是心肌病引發心臟休克死亡，而傷害部分罪證不足，一審判無罪。

▲阿波等移工的租屋處。（圖／資料照）



檢方不服上訴，主張阿波雖無致人於死之意，但客觀上能預見毆打、攻擊頭或胸部的人體重要臟器，會導致傷勢嚴重而死亡的結果，阿波以呼巴掌、腳踢胸部攻擊阿二，而阿二當時飲酒後已有擴張性心肌病，受到攻擊後導致精神及體能壓力過大，促發心律不整及心臟病發，加上法醫解剖報告顯示死亡方式為「他為」，據此認為阿波涉犯傷害致死罪。

阿波否認有傷害致死犯行，辯稱當晚阿二喝酒後大吵大鬧，吵著找老婆，後來在1樓昏倒，他就將阿二扛至2樓休息，當時阿二還有呼吸。隔日醒來，大家發現阿二沒有生命跡象，趕緊施以CPR搶救，並通知鄧姓雇主。阿波強調，「揮巴掌是案發10多天前，案發當晚並無與阿二發生爭執、打鬥。」

合議庭審酌，雖解剖報告為「他為」，但根據相關報告，飲酒過量也可能單獨促發潛在心肌病發作，且阿二生前無任何與心臟病前兆相關聯的症狀，阿波能否預見打巴掌、腳踢會導致心臟病發而死，顯有疑問，加上阿波當晚是否有攻擊阿二，相關證人均無親見親聞，並無積極證據可證，阿二遺體也無明顯外傷，認定原審判決無違誤，駁回上訴。