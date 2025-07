Grok推出虛擬陪伴角色　從哥德風少女到狐狸獸耳角色皆可互動

▲哥德動漫少女現身Grok。(圖/X@cb_doge)

記者吳立言/綜合報導

由馬斯克所創立的xAI,近日在其聊天機器人平台Grok推出全新「虛擬陪伴角色(AI Companion)」功能,開放給每月付費30美元的「Super Grok」訂閱用戶,角色設計從哥德風動漫少女到3D動物角色皆有,提供多樣互動體驗。

Update your app to try out @Grok companions!https://t.co/3M9k0jUmSv https://t.co/DJrHXHI7IM