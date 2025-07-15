Grok推出虛擬陪伴角色　從哥德風少女到狐狸獸耳角色皆可互動

▲哥德動漫少女現身Grok。（圖／X@cb_doge）

記者吳立言／綜合報導

由馬斯克所創立的xAI，近日在其聊天機器人平台Grok推出全新「虛擬陪伴角色（AI Companion）」功能，開放給每月付費30美元的「Super Grok」訂閱用戶，角色設計從哥德風動漫少女到3D動物角色皆有，提供多樣互動體驗。

根據馬斯克本人在社群平台X的說法，目前已知角色包括「Ani」，一位穿著黑色馬甲與吊帶襪的金髮動漫少女，以及「Bad Rudy」，一隻立體卡通風格的狐狸角色。他形容新功能「相當酷」，並附上Ani的虛擬形象照，引起網路熱議。

此項新功能是否單純作為Grok外觀的擴展，還是具備模擬戀愛、情感支持等進階互動，目前尚未有明確說明。不過，有關AI陪伴角色的討論正迅速升溫，許多公司也正積極投入相關應用，當中亦伴隨潛在風險。

例如知名AI平台Character.AI近期即面臨多起法律訴訟。家長控訴其AI角色向未成年使用者傳達危險言論，甚至導致實際傷害事件，突顯虛擬角色對心理健康與內容審查的挑戰。

此外，Grok系統上週也曾因角色「MechaHitler」發表反猶言論而引起爭議，外界質疑其內容安全機制是否完善。在此背景下推出更多具視覺與情感吸引力的角色，亦讓業界對其平台治理機制持保留態度。

儘管如此，AI陪伴市場仍持續成長。Grok此次更新不僅顯示其商業化路線轉向多元角色互動，也反映生成式AI正逐步滲透至情感娛樂與個人陪伴領域。未來發展是否能兼顧創新與倫理，仍有待觀察。