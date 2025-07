震撼亮相！Grok4正式登場　超大型推理模型挑戰業界天花板

▲Grok4。(圖/Grok)

記者吳立言/綜合報導

xAI於今(10日)午間發布新一代旗艦人工智慧模型「Grok4」,同步推出針對開發者應用的版本「Grok4 Code」,瞄準通用型AI與程式輔助市場雙軌佈局。此舉標誌著xAI在推理能力、即時資料整合與程式生成技術上的最新進展,也正式挑戰OpenAI GPT-4o與Google Gemini 3.0等頂尖模型。

Introducing Grok 4, the world's most powerful AI model. Watch the livestream now: https://t.co/59iDX5s2ck