震撼亮相！Grok4正式登場　超大型推理模型挑戰業界天花板

▲Grok4。（圖／Grok）

記者吳立言／綜合報導

xAI於今（10日）午間發布新一代旗艦人工智慧模型「Grok4」，同步推出針對開發者應用的版本「Grok4 Code」，瞄準通用型AI與程式輔助市場雙軌佈局。此舉標誌著xAI在推理能力、即時資料整合與程式生成技術上的最新進展，也正式挑戰OpenAI GPT-4o與Google Gemini 3.0等頂尖模型。

Introducing Grok 4, the world's most powerful AI model. Watch the livestream now: https://t.co/59iDX5s2ck — xAI (@xai) July 10, 2025

Grok4模型的核心亮點在於其強化的邏輯推理與數理分析能力。根據官方資料，Grok4在AIME’25數學測試與GPQA科學問題基準測試中表現出色，部分指標甚至超越業界現有水準。其上下文窗口擴展至131,072 token，提升處理長文本與多步推理任務的效率。

此次發布中，xAI採取雙模型策略：通用型的Grok4面向一般用戶，支援寫作、翻譯、研究等多樣任務；而Grok4 Code則為開發者量身打造，整合類似Cursor的即時程式碼生成、錯誤檢查與上下文追蹤功能，主攻自動化程式設計市場。

雖然目前僅支援文字模態，xAI表示未來版本將擴展至圖像與影片等多模態應用。此外，Grok4持續延用與X（原推特）平台深度整合的即時資料能力，能夠在新聞熱點與全球事件上提供快速回應。然而這項功能也曾因在敏感議題上的錯誤資訊而引發爭議，對此xAI表示已強化訓練數據與事實查核機制，但仍建議用戶對關鍵資訊進行獨立驗證。

Grok4由xAI的Colossus超級電腦訓練完成，運算規模相較Grok3擴大十倍，達到約「20萬顆GPU等級」的支援。直播中，團隊展示其在程式碼調試與數學證明等場景的即時應用，也預告將進一步導入圖像與影音生成能力。

目前，開發者可透過API測試Grok4功能，普通用戶則可透過訂閱X平台的Premium+進行體驗。