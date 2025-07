開一半人車墜河！印度43年大橋垮了「至少9死」　恐怖畫面曝

▲ 甘比拉大橋從中斷裂崩塌。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

印度古吉拉特邦瓦多達拉地區(Vadodara)一座橋梁9日上午突然崩塌,導致多輛汽車輛墜河,至少造成9人死亡,救援行動仍在進行中。這座甘比拉大橋(Gambhira Bridge)有43年歷史,去年還曾進行修繕,事故原因仍有待進一步調查。

綜合《印度快報》等當地媒體,事發於瓦多達拉轄下帕德拉塔魯卡(Padra taluka)的穆吉普爾村(Mujpur),這座橋連接穆吉普爾與安納德地區(Anand)的甘比拉(Gambhira),也是古吉拉特邦中部通往索拉什特拉(Saurashtra)的重要路線。

In Gujarat’s Vadodara, the Gambhira Bridge connecting Anand and Vadodara collapsed.

Several vehicles, including a truck, a tanker, and cars, plunged into the rive. Rescue and relief operations are currently underway. pic.twitter.com/0FFJ4GPZua