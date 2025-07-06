嫌屍體臭！靈車司機戲謔「生前沒洗澡嗎」　半夜見1幕嚇壞

▲靈車司機嫌棄往生者很臭，結果遭遇靈異現象。（示意圖，pexels）

圖文／鏡週刊

面對往生者，應該懷有敬畏之心，嘴巴不要亂講話。馬來西亞一名靈車司機曾有段深刻教訓，之前一次運送遺體途中，他聞到超濃的屍臭味，竟脫口而出：「怎麼這麼臭？活著的時候沒洗澡嗎？」當晚回家，不料半夜被詭異聲響驚醒，房間瀰漫屍臭味，角落還出現一團白布包裹的物體不斷跳動，這幕讓他驚恐萬分，嚇到他徹夜禱告、念經直到天亮才停。

綜合外媒報導，在當地擔任靈車司機將近4年的35歲男子拉興（Rahim），個性幽默風趣但卻說話太直，有次他運送一具已防腐密封的男性遺體回鄉安葬，途中仍有一股強烈的屍臭味鑽進他的鼻腔，逼得他只好搖下車窗，試圖呼吸點新鮮空氣，同時不經意地抱怨道：「怎麼會這麼臭？難道他活著的時候都沒洗澡嗎？」

車上的同事當場制止拉興，嚴肅地警告他別亂說話：「小心惹報應」，但拉興壓根沒當回事，還戲謔回嘴：「人都死了，他哪裡聽得見？」送達遺體後，他因為極度疲憊，回到家連澡都沒洗就直接躺在床上睡翻。

凌晨四點左右，一陣令人毛骨悚然的怪聲將他從睡夢中吵醒，聲音像是重物在木板上跳動，緊接他就聞到白天靈車裡那股熟悉的屍臭味，當他睜眼望去，竟見到一個白布包裹的形體，在房間的角落裡不停地跳動著，他嚇得趕緊縮進被窩裡，口中不停地低聲禱告、誦經直到天亮。

拉興醒來後，只見自己汗流浹背，衣服上黏著類似泥土的污痕，他不敢再多想。然而，自那晚起，他對逝者的態度徹底改變，不敢再有絲毫輕慢之言。如今，他仍是靈車司機，但只要獨自待在車裡，即使沒載遺體，那股揮之不去的屍臭味仍會悄然襲來，他深知這是自己管不住嘴巴惹來的禍端，只能不停地祈禱懺悔，希望那位被他無心冒犯的亡者能原諒他的輕率與無知。



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