柯文哲要彭振聲扛責　LINE對話曝光

▲彭振聲坦承圖利，並說柯文哲也知道有圖利問題。（圖／鏡週刊）

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柯文哲遭查扣的手機顯示，去年4月28日以LINE訊息告知陳智菡：「晶（錯字，應為京）華城增加容積率，完全沒有進過市長室，所以就是彭振聲要負責」，隨後柯文哲應訊時均表示自己不知道京華城容積率840%的事，是尊重都委會及公務員專業決定，後來彭振聲接受偵訊時告訴檢察官，京華城案是柯文哲市長交辦的案子，柯文哲市長蓋過章不能說不知道，最後彭振聲坦承圖利，並說柯文哲也知道有圖利問題。

去年9月4日，檢察官訊問彭振聲時問他，關於2018年4月1日都市規劃科的便簽，彭振聲交辦都發局針對京華城案560%容積率及120,284平方公尺樓地板面積的差異研究，有提到會涉及圖利的問題，當時彭振聲把這公文交給柯文哲後，柯文哲批示「他們的結論是什麼，原則很簡單，公務員不坐牢，KO（柯）」，檢察官問彭振聲「這是不是柯文哲市長跟你都知道這樣做會圖利，所以柯文哲市長的批示才會說希望公務員不要坐牢？」彭振聲回答：「是。」

檢察官接著問彭振聲「柯文哲市長為什麼知道這樣會圖利？」彭振聲答：「因為柯文哲市長有看到簽呈。」隨後檢察官問：「柯文哲市長是不是知道會有違法圖利，所以批示公務員不要坐牢？」彭振聲則答：「柯文哲市長是說如果照簽呈做會有違法圖利。」

彭振聲去年9月4日應訊時，檢察官問他最後有什麼意見，彭振聲表示：「柯文哲市長有蓋過章的公文不能都說他不知道。」彭振聲的律師也接著告訴檢察官：「從被告剛才的陳述，認為柯文哲市長跟其他的人都把責任推給我的當事人是不公平的。」

由於柯文哲曾傳LINE訊息給彭振聲提及京華城案是「共識決」，檢察官去年偵訊時也問彭振聲：「柯文哲市長是否有事先跟你討論京華城這件若發生事情 ，要對外說是共識決？」 彭振聲回答：「沒有。共識決這個名詞是柯文哲市長自己想的，再跟我講的。」「我的意思是我沒有事先跟柯文哲市長講共識決。」

彭振聲去年偵訊時於律師在場的情況下於自己擔任被告及證人的筆錄簽名，法院審理時彭振聲也向法官認罪，並表示不會翻供，也沒有被不正訊問，柯文哲聲請勘驗彭振聲偵訊錄音要證明彭遭不正訊問，但1日勘驗當天開庭前彭妻不幸墜樓，傳出可能翻供，由於彭振聲已向法院認罪，表示不爭執檢察官的起訴，也沒有聲請傳喚證人，目前合議庭訂每週二及週四全天開庭到11月27日，若彭振聲要改口不認罪及傳證人，法院恐得加開庭期，由於彭在認罪過程已簽名具結作證，表示指證柯文哲的證詞屬實，若翻供除了原本的圖利罪，恐會另面臨偽證罪追訴。

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