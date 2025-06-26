賓士男酒駕撞死水果攤商肇逃！躲家昏睡辯「沒看到有人」被收押

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區24日清晨發生一起酒駕肇逃致死案。54歲的林姓水果攤商騎車準備前往市場開門營業時，遭42歲那姓男子駕駛賓士休旅車高速追撞，那男肇事後竟逃逸，留下重傷昏迷的被害人。海山警分局獲報追查，6小時內在五股區逮捕酒醉昏睡的那男，訊後依法送辦，新北地院昨（25）日已裁定羈押。不幸的是，受重傷的林男經急救後，仍在25日下午宣告不治。

▼警方在那男住家停車場發現肇事毀損的賓士車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，24日上午5時許，林姓水果攤商騎機車準備前往板橋新埔市場開門營業，行經板橋區華江三路時，42歲那姓男子駕駛賓士休旅車從後方追撞，將林男連人帶車高速撞飛。猛烈撞擊導致林男倒地，耳、鼻滲血，頭部受到重創當場失去意識，肇事的那男竟未停車，隨即揚長而去。

▼監視器拍下那男賓士車車頭因撞擊毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方獲報趕抵現場時，僅見林男及倒地的機車，立即將林男送往亞東醫院搶救，同時調閱相關監視器，確認遭黑色賓士休旅車追撞。警方鎖定住在五股區的那姓男子涉有重嫌，當天上午10時許前往那男住處，發現那男停在停車場的賓士車車頭凹陷，明顯有撞擊痕跡，隨即將仍酒醉昏睡的那男逮捕。

那男被帶回警局後進行酒測，酒測值0.30mg/L，確認酒駕，但那男說詞反覆，避重就輕，一度聲稱開車時不小心睡著了，以為只是撞到路邊停放的機車，因為沒看到現場有人，所以才離開；隨後又改口稱自己有下車查看，但沒發現什麼異常，才上車駛離回五股住處睡覺。

不幸的是，林姓水果攤商因頭部重創，雖經醫院全力搶救，仍在25日下午3時許宣告不治。警方訊後，將那男依公共危險、肇事逃逸及過失致死等罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲請羈押獲准。另外，針對那男的酒駕及肇事逃逸行為，警方也已依《道路交通管理處罰條例》開罰，並沒入肇事車輛及吊銷駕駛執照。

▼事故現場機車被撞倒地，林男則失去意識送醫搶救仍不治 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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