蔡英文回LSE演講遭質疑「私人活動」　外交部：校方主辦的正式演講

記者詹詠淇/台北報導

旅美學者林環牆說,前總統蔡英文5月份重返母校倫敦政經學院(LSE)演講「純屬私人活動」。對此,外交部今(24日)回應,屬LSE校方主辦的正式演講活動,由校長卡拉姆(Larry Kramer)出面致邀,邀請函中也註明蔡英文於1984年取得該校博士學位。

林環牆21日在臉書發文稱,LSE已正式承認蔡英文最近LSE校園演講純屬個人私下活動,「講白點,就是與LSE校方無關」。今年5月17日,LSE法學教授 Andrew Murray帶小抄照稿唸,並在純屬私人性質、不對外公開的演講場合,與蔡英文聯手唱雙簧,裝神弄鬼班地愚弄欺騙台灣人民。為什麼他知道?因為他在5月19日寫E-mail給LSE的校長卡拉姆(Larry Kramer),要求校方說明,「倫敦政經學院有邀請台灣的前總統蔡英文前來訪問LSE,並於2025年5月17日週六發表校園演講嗎?」

林環牆說,代表校方的「LSE資訊權利小組」(LSE)20日回應,「LSE是事前被台灣的前總統蔡英文接洽,並被要求接待一項活動。經過蔡英文辦公室與LSE雙方之間數次的商討,LSE同意接待2025年5月17日的一項私人活動。(LSE was approached by alumna, former Taiwan President Tsai Ing Wen, to host an event. Following discussions between her office and ours, LSE agreed to host a private event on Saturday 17 May 2025.)」

對此,外交部今日回應,蔡英文5月17日重返母校LSE演講屬LSE校方主辦的正式演講活動,受邀聽眾限定於校方精選的LSE學生、教職員及校友,並由校長卡拉姆出面致邀。

外交部指出,邀請函中也註明蔡英文於1984年取得該校博士學位。該演講活動的籌備全程由駐處與校長辦公室密切協調,我方尊重校方作為主辦方所安排的演講時間、場地、形式、邀請對象及主持人。