蔡英文回LSE演講遭質疑「私人活動」　外交部：校方主辦的正式演講

▲蔡英文重返英國母校LSE演講遭質疑是「私人活動」，外交部今日回應，是校方主辦的正式演講活動。（圖／蔡英文辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

旅美學者林環牆說，前總統蔡英文5月份重返母校倫敦政經學院（LSE）演講「純屬私人活動」。對此，外交部今（24日）回應，屬LSE校方主辦的正式演講活動，由校長卡拉姆（Larry Kramer）出面致邀，邀請函中也註明蔡英文於1984年取得該校博士學位。

林環牆21日在臉書發文稱，LSE已正式承認蔡英文最近LSE校園演講純屬個人私下活動，「講白點，就是與LSE校方無關」。今年5月17日，LSE法學教授 Andrew Murray帶小抄照稿唸，並在純屬私人性質、不對外公開的演講場合，與蔡英文聯手唱雙簧，裝神弄鬼班地愚弄欺騙台灣人民。為什麼他知道？因為他在5月19日寫E-mail給LSE的校長卡拉姆（Larry Kramer），要求校方說明，「倫敦政經學院有邀請台灣的前總統蔡英文前來訪問LSE，並於2025年5月17日週六發表校園演講嗎？」

林環牆說，代表校方的「LSE資訊權利小組」（LSE）20日回應，「LSE是事前被台灣的前總統蔡英文接洽，並被要求接待一項活動。經過蔡英文辦公室與LSE雙方之間數次的商討，LSE同意接待2025年5月17日的一項私人活動。（LSE was approached by alumna, former Taiwan President Tsai Ing Wen, to host an event. Following discussions between her office and ours, LSE agreed to host a private event on Saturday 17 May 2025.）」

對此，外交部今日回應，蔡英文5月17日重返母校LSE演講屬LSE校方主辦的正式演講活動，受邀聽眾限定於校方精選的LSE學生、教職員及校友，並由校長卡拉姆出面致邀。

外交部指出，邀請函中也註明蔡英文於1984年取得該校博士學位。該演講活動的籌備全程由駐處與校長辦公室密切協調，我方尊重校方作為主辦方所安排的演講時間、場地、形式、邀請對象及主持人。