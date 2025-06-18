8歲童「報復性消費」買4.3萬荔枝　1原因放到發霉

▲海南荔枝「妃子笑」。（圖／CFP）

記者葉國吏／綜合報導

山東一名8歲男童因想吃荔枝但沒吃到，竟透過線上購物「報復性消費」，一次買了26箱荔枝、總共1萬369元人民幣（約4.3萬元台幣）。父親發現後要求退貨遭拒，隨後改向有關單位舉報業者涉嫌低價品種冒充高價荔枝。事件引發網友熱議。

根據河南《小莉幫忙》節目報導，男童父親表示，兒子此前曾要求購買荔枝，但因價格偏高而遭到拒絕。沒料到孩子竟私自下單，花費上萬元人民幣購買大量荔枝。父親隔天發現後，立即聯繫業者要求退款，卻被業者拒絕。

▲雲南紅河州生產的荔枝。示意圖非本文當事荔枝。（圖／CFP）

荔枝送到家後，父親察覺品種不符。他指出，業者宣稱販售的是高價品種「妃子笑」，但實際送達的卻是價格相對低廉的「桂花香」，兩者價格差距明顯。認為遭到欺瞞的父親向市場監督管理部門舉報，指控業者虛假宣傳。

當地市場監督管理所表示，已就此案立案調查，並確定業者存在虛假宣傳行為。業者願意賠償4000元人民幣（約1.6萬元台幣），但男童父親堅持要求全額退款，雙方至今未能達成一致。由於家中冰箱空間有限，部分荔枝已因存放過久而腐爛。

此事在網路上掀起討論。有網友質疑父親舉報理由，認為「妃子笑」並非高檔荔枝品種，懷疑家長是藉機要求退款。也有人調侃男童，表示他花大錢買荔枝卻至今未能吃上一口，最終導致水果發霉，徒增困擾。