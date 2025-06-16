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雅詩蘭黛榮譽主席勞德辭世　享耆壽92歲

雅詩蘭黛（Estée Lauder）集團創辦人之子勞德（Leonard Lauder）辭世，享耆壽92歲。（圖／美聯社／達志）

▲美國美妝巨擘雅詩蘭黛證實，名譽董事長勞德．蘭黛已於當地時間週六辭世。（圖／美聯社／達志）

圖文／CTWANT

雅詩蘭黛（Estée Lauder）集團創辦人之子、前集團董事長兼執行長勞德．蘭黛（Leonard Lauder）14日辭世，享耆壽92歲。該公司15日發布聲明證實消息，並對其一生對美容產業與慈善事業的重大貢獻表示深切哀悼。

威廉是勞德的長子，他在聲明中表示，「我的父親一生孜孜不倦地致力於建立和改變美容行業，開創了許多為當今的行業奠定基礎的創新、趨勢和最佳實踐。」

勞德自年輕時便跟隨母親拜訪沙龍客戶、包裝化妝品，早年曾服役美國海軍三年，退伍後畢業於哥倫比亞大學商學院。1958年，25歲的他正式加入雅詩蘭黛公司，當時公司員工不過數人，年營收不足百萬美元。

在他的帶領下，雅詩蘭黛從家族企業拓展為全球美容帝國，旗下品牌包含Clinique、La Mer、MAC、Bobbi Brown、The Ordinary等。1972年起，他擔任總裁長達23年，1982至1999年任執行長，1995年出任董事長，直至2009年退休。

1995年，勞德主導公司在紐約證交所上市，掛牌價每股26美元，今日公司市值已逾243億美元。根據《彭博》億萬富翁指數，其個人淨資產高達156億美元。

他一生重視人際關係與顧客服務，習慣在會面後親手寫感謝便條，對他而言，「傾聽」與「善良」是做人與做事的根本。他曾分享成功祕訣是：「我們送的樣品量夠大。如果你給顧客一個產品樣品，他們喜歡，他們就會一次又一次地回來購買。」

勞德也以創出「口紅指數」聞名。他觀察到，在經濟低迷時期，女性傾向購買化妝品等小額商品作為心理補償。2001年911事件後，美國口紅銷售上升11%，而早在大蕭條時期，化妝品銷售亦逆勢成長25%。

除了企業成就，勞德亦是知名慈善家與藝術收藏家。2013年，他捐贈78件立體派作品予紐約大都會藝術博物館，為該館史上最大單筆藝術捐贈，並設立現代藝術研究中心，資助研究與公共展覽活動。

此外，他長年致力於癌症與阿茲海默症研究。1998年與弟弟羅納德共同創立阿茲海默藥物研發基金會（ADDF），支持預防與治療新藥研發。他亦擔任乳癌研究基金會名譽主席，推動全球性健康倡議。

羅納德表示：「哥哥孜孜不倦的慈善事業、倡導精神以及應對世界一些重大挑戰的創造力，將使他的影響力世世代代傳承下去。他透過自己的所有努力，觸動了無數人的生命，並產生了積極的影響。」

目前，雅詩蘭黛家族仍為公司最大股東，家族中有三人擔任董事會成員。勞德辭世後，留下遺孀茱蒂（Judy Glickman Lauder）與兩位兒子威廉與蓋瑞（William and Gary）。

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