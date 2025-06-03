尿急！男新加坡水溝隨地解放　掏7元賄賂「換10天牢飯」

圖文／鏡週刊

一名泰國籍男子在新加坡街頭隨地小便，當場被執法人員逮到，但男子卻拿出7元新幣（約新台幣163元）想要賄賂執法人員，結果換來更慘下場，被判坐牢10天。

《聯合早報》報導，54歲南賈伊（音譯）2017年從泰國到新加坡工作，去年12月17日晚上7時左右，南賈伊下班後騎腳踏車到一家手機店修手機，因修理費要200元新幣（約新台幣4660元），但身上現金不夠，於是先付了100元，並告訴店員稍後回來支付剩餘款項。

南賈伊打算騎腳踏車回宿舍拿錢，但因尿急便在停放腳踏車附近的水溝小便，結果被在附近巡邏的2名國家環境局執法人員撞見。執法人員上前表明身份，告知他隨地小便是違規行為，接著詢問個資準備開罰單。

但南賈伊急著趕在手機店關門前付錢，一心想脫身的他竟告訴執法人員，「常有人在這撒尿」，接著拿出7元現金要兩人收下並放過他。執法人員果斷拒絕，但南賈伊被拒絕數次後仍把7元放進其中一人的包包，執法人員立刻把錢退回後報警處理。

報導指出，雖然整個過程不到30秒，但南賈伊至少3次試圖賄賂2人。若執法人員收下賄賂，將損害新加坡來之不易的廉潔聲譽，因此2名執法人員促請法官判他坐牢7至10天。

南賈伊在向法庭上道歉，並承諾不會再犯，但最終仍被判坐牢10天。

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