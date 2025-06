OpenAI機密文件曝光　ChatGPT將挑戰Siri主導地位

▲OpenAI點名Siri,內部文件揭露主導AI助理市場野心。(圖/路透)

記者吳立言/綜合報導

根據外媒《TheVerge》報導,近日於美國司法部與Google訴訟案中解密的文件顯示,OpenAI正大舉進軍行動裝置語音助理市場,目標直指蘋果的Siri。該份標題為《ChatGPT:2025年上半年戰略》的內部策略文件,揭示OpenAI打造「超級助理」的宏大計畫,將ChatGPT發展為用戶隨時可用、具高度個人化與專業能力的數位助理。

On OpenAI's product strategy - super assistants, their largest competitors and their moats, based on recently revealed court exhibits.



In H1 2025 OpenAI will start evolving ChatGPT into super-assistant, as models like o2 and o3 (now o3 and o4) are finally smart enough to perform… pic.twitter.com/1oEl11nq3j