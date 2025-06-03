OpenAI機密文件曝光　ChatGPT將挑戰Siri主導地位

▲OpenAI點名Siri，內部文件揭露主導AI助理市場野心。（圖／路透）

記者吳立言／綜合報導

根據外媒《TheVerge》報導，近日於美國司法部與Google訴訟案中解密的文件顯示，OpenAI正大舉進軍行動裝置語音助理市場，目標直指蘋果的Siri。該份標題為《ChatGPT：2025年上半年戰略》的內部策略文件，揭示OpenAI打造「超級助理」的宏大計畫，將ChatGPT發展為用戶隨時可用、具高度個人化與專業能力的數位助理。

On OpenAI's product strategy - super assistants, their largest competitors and their moats, based on recently revealed court exhibits.



In H1 2025 OpenAI will start evolving ChatGPT into super-assistant, as models like o2 and o3 (now o3 and o4) are finally smart enough to perform… pic.twitter.com/1oEl11nq3j — Lisan al Gaib (@scaling01) May 25, 2025

OpenAI將所謂的「超級助理」定義為具備「T型能力（T-shaped skills）」的智慧實體，能處理從日常生活瑣事到高難度任務的廣泛需求，包括找房、聯繫律師、規劃行程、寫程式等，甚至希望將ChatGPT設為iOS或Android裝置的預設AI助理，挑戰目前由各大平台業者壟斷的生態系統。這份文件指出，「使用者應能自行選擇預設AI助理。無論是iOS、Android或 Windows，ChatGPT都應成為可選擇的預設選項。」

這項策略不僅挑戰了Siri的市場地位，也突顯出OpenAI與科技巨頭如蘋果、Google、微軟之間潛在的市場分歧。文件中更強調，應要求這些平台開放其搜尋引擎索引供AI助理使用，為使用者帶來「真正的選擇權」。儘管Apple早已與OpenAI合作，將ChatGPT整合至Siri部分功能中，但從文件內容可見，OpenAI並不滿足於僅扮演輔助角色，而是希望全面主導使用者的AI助理體驗。

此外，該文件也與OpenAI近期推出的多項功能高度吻合，包括跨對話記憶（cross-chat memory）與具操作能力的Operator工具，顯示其行動策略正在加速實現。

另一方面，蘋果內部的AI發展路線圖則顯得較為混亂。Siri團隊近期經歷重組，前負責人Robby Walker已轉而領導名為「Knowledge」的新專案，據傳這將是蘋果對ChatGPT的回應方案。然而根據外媒報導，該項目已出現與Siri過去相同的延宕問題。ChatGPT能否取代Siri成為新一代手機助理，則仍有待市場與用戶實際選擇來驗證。