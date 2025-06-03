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遊日最大困擾！22%旅客認為「這設施太少」　外媒曝原因

（示意圖／pixabay）

▲日本市容總是乾淨、沒垃圾，卻不見垃圾桶。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

在外國旅客眼中，日本向來是整潔有序的典範，街道乾淨、環境整齊，卻令人十分好奇一件事「為什麼幾乎看不到垃圾桶？」對許多造訪日本的西方旅客而言，這不只是文化差異的觀察，甚至已經成為一項真實的困擾。根據日本國家旅遊局（Japanese National Tourism Organization，JNTO）稍早一項針對離境旅客的調查顯示，有22%的受訪者認為「找不到垃圾桶」是整趟旅程中最讓人困擾的問題，比例甚至高於「缺乏會說英語的人」與「熱門景點人潮過多」。

根據《BBC》報導指出，新加坡國立大學的日本研究教授麥克莫蘭（Chris McMorran）表示，對預算有限的年輕背包客而言，「找不到垃圾桶」的狀況十分難以適應。旅客習慣從便利商店或攤販購買食物，邊走邊吃成為常態，但吃完後卻找不到地方丟垃圾，只能一路將垃圾帶回飯店。

與之對照，日本當地人則更傾向於把食物帶回家或辦公室享用，即便在外吃，也多半會隨身攜帶小袋子，把垃圾暫時收好帶回處理。

這種社會對清潔的重視也反映在觀光熱點的政策上，奈良市就因野生梅花鹿會向遊客「鞠躬」乞食而聲名大噪，但垃圾問題也導致嚴重後果。2019年，就有9頭鹿因吞下遊客遺棄的塑膠包裝而死亡。

其實早在1985年，奈良公園便為此將所有垃圾桶移除，市區各處豎立警告標示。近期隨著觀光人潮湧入，市府決定在觀光熱點重新設置太陽能垃圾桶，上面還印有「Save the deer（拯救鹿群）」的標語，提醒遊客注意。

東京澀谷區則為了應對萬聖節後留下的垃圾惡名與噪音問題，立法禁止在街頭飲酒，藉此抑制大量垃圾產生。此外，有些販賣機旁的確設有小型垃圾桶，但設置依然有限，使得垃圾處理成為不少外國旅客的共同痛點。

來自香港的維瑞貝斯（Ruben Verebes）在2024年9月首度造訪日本時，便因為一整天找不到地方丟三明治包裝袋而感到惱火。維瑞貝斯表示，甚至連7-Eleven、全家或Lawson等便利商店內都不一定有設置垃圾桶。

深入探究其背後原因，除了文化與社會習慣，還與歷史事件有關。1995年3月20日，末日邪教奧姆真理教於東京地鐵進行沙林毒氣攻擊，造成14人死亡、超過5500人受傷。為了安全考量，地鐵站內的垃圾桶幾乎全面撤除，之後僅保留透明塑膠袋形式的設置，方便警方檢查。

這類措施也非日本獨有，早在1970年代，倫敦便因愛爾蘭共和軍（Irish Republican Army）頻繁放置炸彈而移除多數垃圾桶。

在垃圾分類與處理方面，日本也極為嚴格。部分都市垃圾分類多達20種，即使是當地居民也常常感到混淆。教授麥克莫蘭指出，這樣的社會自律也體現在一塵不染的公共運輸系統，反映出全民對環境的高度責任感。

旅遊業者克里斯蒂（Paul Christie）建議，旅客應學會尊重在地習慣，甚至可透過傳統風呂敷（furoshiki）包起暫存垃圾，等找到垃圾桶再處理。這類布巾也能作為紀念品帶回家，既實用又富文化特色。

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