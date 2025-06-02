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台南西港地主慘遭亂倒廢棄物自掏數百萬清理費　環保局：地主租用要注意管理

▲台南市西港某地遭非法棄置廢木材，地主得自費清理，環保局籲加強土地管理。（記者林東良翻攝）

▲台南市西港某地遭非法棄置廢木材，地主得自費清理，環保局籲加強土地管理。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

廢棄物非法棄置事件頻傳，台南西港一名地主將土地出租給自稱辦理許可的王姓男子，未料竟淪為廢木材、裝潢殘材的非法堆置場，王嫌落跑拒清理，地主最終要自行復原，光清理費就耗費數百萬元，耗時1年才終於完成，台南市環保局呼籲地主若未善盡管理責任，不但會吃上官司，還得自掏腰包收拾殘局，千萬不可大意。

台南市環保局指出，王嫌向地主謊稱正在申辦廢棄物處理許可，實則未經核准即違法棄置大量廢木材與裝潢廢棄物。最終王嫌不僅拒絕清理，還人間蒸發，環保局只得依法強制執行。惟依《廢棄物清理法》規定，若無法追究行為人責任，土地使用人仍須負起清理責任，地主無奈耗費巨資復原土地。

依據《廢棄物清理法》第46條規定，未經主管機關許可，將土地或廠房提供為回填或堆置廢棄物用途者，最重可處5年以下有期徒刑，併科1500萬元罰金。即使非故意，只要有重大過失，也可能被連帶追責。

台南市長黃偉哲提醒，民眾若出租空地、閒置廠房，務必設置圍籬、監視器等基本防護措施，並要求承租人提供合法許可證明，避免無端捲入環境訴訟。他強調：「人若無防，地就會出事。」

環保局長許仁澤也呼籲市民，若發現可疑車輛或人員進入荒地棄置廢棄物，應立即記錄車牌號碼、時間地點，並撥打公害陳情專線0800-066666通報，共同守護市容與環境安全。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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