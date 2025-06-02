崑山×復興聯展點亮市政廳　新銳藝術潮湧台南、60週年主視覺吸睛

▲「2025新銳藝術設計展」於台南市政府永華市政中心開展，展現崑山科大與復興商工青年創作實力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「設計新視勢，藝創新未來」！由台南市政府主辦、崑山科技大學與復興商工攜手策展的《2025新銳藝術設計展》，2日在台南市永華市政中心二樓中庭熱鬧開展，展期至6月5日止，展覽集結兩校設計菁英，呈現跨校協作成果，也象徵藝術教育與產學平台的創新串連，為城市注入一股青春設計浪潮。

本展由崑山科大創意媒體學院師生策劃執行，五大系所同步亮相畢業代表作，包括以龍崎老街為題材的《崎聚711》、融合插畫與書設的《構書》、動畫短片《BAiT-侵略者-》與《請支援輸贏》等，涵蓋空間設計、視傳影像、數位遊戲、品牌行銷等領域，展現青年設計人多元敘事力。更有多件作品榮獲國內外設計獎項肯定，傳遞台灣設計教育的厚實力道。

開幕式上，崑山科大講座教授劉耕名帶來60週年主視覺《山日比山》，以重複結構與拆解文字「崑山」意象，展現「重複的力量，淬鍊無限可能」教育精神，深獲來賓共鳴。台南市長黃偉哲表示，設計不僅是創作語言，更是文化創新的起點，透過本展期盼青年設計力能與城市歷史對話，為台南400開創嶄新篇章。