十大傑出兒童出爐！台南10小將閃耀舞台　副市長讚：孩子是城市的光

▲台南市十大傑出兒童頒獎典禮於5月29日舉行，孩子們展現多元才華，獲得現場熱烈掌聲。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

鳳凰城國際青年商會主辦的「台南市十大傑出兒童頒獎典禮」盛大登場，表揚來自市內十所國小、在學業、體育、藝術及公益表現傑出的學童。副市長趙卿惠親臨頒獎，肯定這群孩子「是城市的希望，更是家庭與社區的驕傲」。

今年獲獎的十位傑出兒童分別為：林芸誼（大橋國小）、黃凱瑞（永福國小）、宋耘仲（玉山國小）、鄭立磐（西門實小）、郭映辰（和順國小）、蘇鈺晴（東山國小）、王淯溱（東光國小）、曾薰賚（紅瓦厝國小）、陳品均（崇和國小）與馬晟禕（復興國小）。其中有人勇奪總統盃帆船賽冠軍，也有人在語文朗讀與跆拳道等比賽中斬獲佳績，展現台南學童的全能實力。

活動由市議員李中岑協助籌辦，典禮高潮為獲獎兒童才藝展演，孩子們用歌聲、舞蹈與感性致詞，向父母與師長表達感謝，溫暖全場。

鳳凰城青年商會會長陳俊廷表示，今年入選學校中偏鄉比例提升，凸顯這些地區教育發展漸露成果。他也透露，十大傑出兒童已獲選為中華民國總會「青年影響力論壇」兒少教育類代表，足見台南孩子不只耀眼在地，更有機會站上全國舞台。



總幹事陳俊成則呼籲社會各界持續關注兒童發展，共同營造友善成長環境，讓每一位孩子都能綻放屬於自己的光芒。