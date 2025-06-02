　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

十大傑出兒童出爐！台南10小將閃耀舞台　副市長讚：孩子是城市的光

▲台南市十大傑出兒童頒獎典禮於5月29日舉行，孩子們展現多元才華，獲得現場熱烈掌聲。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市十大傑出兒童頒獎典禮於5月29日舉行，孩子們展現多元才華，獲得現場熱烈掌聲。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

鳳凰城國際青年商會主辦的「台南市十大傑出兒童頒獎典禮」盛大登場，表揚來自市內十所國小、在學業、體育、藝術及公益表現傑出的學童。副市長趙卿惠親臨頒獎，肯定這群孩子「是城市的希望，更是家庭與社區的驕傲」。

▲台南市十大傑出兒童頒獎典禮於5月29日舉行，孩子們展現多元才華，獲得現場熱烈掌聲。（記者林東良翻攝，下同）

今年獲獎的十位傑出兒童分別為：林芸誼（大橋國小）、黃凱瑞（永福國小）、宋耘仲（玉山國小）、鄭立磐（西門實小）、郭映辰（和順國小）、蘇鈺晴（東山國小）、王淯溱（東光國小）、曾薰賚（紅瓦厝國小）、陳品均（崇和國小）與馬晟禕（復興國小）。其中有人勇奪總統盃帆船賽冠軍，也有人在語文朗讀與跆拳道等比賽中斬獲佳績，展現台南學童的全能實力。

▲台南市十大傑出兒童頒獎典禮於5月29日舉行，孩子們展現多元才華，獲得現場熱烈掌聲。（記者林東良翻攝，下同）

活動由市議員李中岑協助籌辦，典禮高潮為獲獎兒童才藝展演，孩子們用歌聲、舞蹈與感性致詞，向父母與師長表達感謝，溫暖全場。

▲台南市十大傑出兒童頒獎典禮於5月29日舉行，孩子們展現多元才華，獲得現場熱烈掌聲。（記者林東良翻攝，下同）

鳳凰城青年商會會長陳俊廷表示，今年入選學校中偏鄉比例提升，凸顯這些地區教育發展漸露成果。他也透露，十大傑出兒童已獲選為中華民國總會「青年影響力論壇」兒少教育類代表，足見台南孩子不只耀眼在地，更有機會站上全國舞台。

▲台南市十大傑出兒童頒獎典禮於5月29日舉行，孩子們展現多元才華，獲得現場熱烈掌聲。（記者林東良翻攝，下同）
總幹事陳俊成則呼籲社會各界持續關注兒童發展，共同營造友善成長環境，讓每一位孩子都能綻放屬於自己的光芒。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
333 0 8339 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／日上班夜跑車！扛家弟怒殺啃老哥　檢認不符情堪憫恕他無言了
快訊／122萬股民喜迎！00919公告最新配息
桌協拔葉伊恬參賽資格　卓榮泰令體育署明快處理：保障選手參賽權
GD爆熱戀TWICE Sana「沉默2月首發聲」！
150萬人注意！4家「久未往來」帳戶管制　網銀額度直接歸零
獨／台大醫院收鈔慘丟387萬！知情者合庫內幕
快訊／中山北路嚴重車禍！　6人送醫
英24歲實境秀男星出車禍！　飛出車外慘死
高鐵自由座夫妻「偷坐商務車廂」　他1招給難看！全場喊爽

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆銀髮族夏日輕旅行！課程+鐵馬棧道導覽　打造活力老年生活

十大傑出兒童出爐！台南10小將閃耀舞台　副市長讚：孩子是城市的光

人生下半場也能精彩：雲姐重返職場拚經濟　台南就業中心一路陪伴

36年如一日！新營分局兩資深警職光榮退休　同仁溫馨送別

臺灣工藝學習平台啟動　邀全國工藝師、工藝粉加入終身學習

用聲音守護社區　桃園防災士協會與大有里打造防災Podcast　

南投銀養小學堂競賽今年擴大舉辦　即日起開放報名至6／10

2025桃園市長盃龍舟賽　SHARK運動空間隊成功奪龍王旗

總獎金60萬！2025桃園星人秀啟動徵件　6/19報名截止

壓軸登場！妃妃鐵馬隊挺進鹿耳門　民主祈福拼圖最終一哩路

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

【差點被撞！】孕婦走斑馬線遇黑車不讓！她嚇到往後跳超驚險

高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」

【跳出局舞舉錯手XD】李珠珢可愛笑出緊急修正

【老公體驗分娩的感受】痛得緊抓老婆手喊我愛你XD

【不爽冷氣冷】見乘客投票否決調高爆氣！阿伯怒罵車長「垃圾」

【幼兒園菜鳥變老手】上學第1天 vs.上學第11天

【吃Buffet最常遇到這種人】見友拿澱粉類+汽水她瘋狂碎念

【誰另一半也這樣？】老公說完晚安不到10秒就睡著　老婆超無奈

en首秀遭質疑對嘴　清唱〈囂張〉闢謠

基隆銀髮族夏日輕旅行！課程+鐵馬棧道導覽　打造活力老年生活

十大傑出兒童出爐！台南10小將閃耀舞台　副市長讚：孩子是城市的光

人生下半場也能精彩：雲姐重返職場拚經濟　台南就業中心一路陪伴

36年如一日！新營分局兩資深警職光榮退休　同仁溫馨送別

臺灣工藝學習平台啟動　邀全國工藝師、工藝粉加入終身學習

用聲音守護社區　桃園防災士協會與大有里打造防災Podcast　

南投銀養小學堂競賽今年擴大舉辦　即日起開放報名至6／10

2025桃園市長盃龍舟賽　SHARK運動空間隊成功奪龍王旗

總獎金60萬！2025桃園星人秀啟動徵件　6/19報名截止

壓軸登場！妃妃鐵馬隊挺進鹿耳門　民主祈福拼圖最終一哩路

「愛快羅密歐」確認導入台灣！官方社群上線　3款熱門新車計劃導入

快訊／大雷雨襲高雄　警戒範圍曝

李怡貞爆料掀議自曝「出入很注意安全」！　遭酸蹭流量3回應反擊

基隆銀髮族夏日輕旅行！課程+鐵馬棧道導覽　打造活力老年生活

奈良美智巡展前進金瓜石！全新創作、限定周邊首度亮相

王文洋爆包養「糖爹糖寶貝網站」內幕曝！八大妹假扮學生　揭破解手法

麵包店小老闆送貨遭撞腦死！家屬含淚器捐　肇事男賠500萬換緩刑

大罷免將迎投票階段！拉抬投票率成關鍵　成敗仍看施政議題操作

快訊／122萬股民喜迎！00919再配0.72元平新高　6／17除息

保瑞併購效益爆發　美系外資看好「加碼」目標價1060元

【嘉義市冷知識】 嘉義市字體＋諧音哏！

地方熱門新聞

新營分局兩資深警職光榮退休同仁溫馨送別

妃妃鐵馬隊挺進鹿耳門　民主祈福拼圖最終一哩路

妃妃鐵馬隊攻進山城七區民主熱血騎出台版鋼鐵人

不怕罰百萬！女闖仙人掌區攀澎湖玄武岩

2025桃園市長盃龍舟賽　SHARK運動空間隊奪龍王旗

台南中正路改「湯德章大道」網不買單

臺灣工藝學習平台正式啟動

十大傑出兒童出爐！台南10小將閃耀舞台

雲姐重返職場拚經濟台南就業中心一路陪伴

桃園防災士協會與大有里　打造防災Podcast

總獎金60萬　2025桃園星人秀啟動徵件

南投銀養小學堂競賽　即日起開放報名至6/10

斗六南聖宮端午贈艾草祈消災

鼓勵樂婚　桃園龜山「愛原來是你」文物展　

更多熱門

相關新聞

雲姐重返職場拚經濟台南就業中心一路陪伴

雲姐重返職場拚經濟台南就業中心一路陪伴

「每天穿上工作服，我覺得自己又活了過來。」61歲的雲姐（化名）用一句話，道出重返職場的心聲，國小畢業、早年在成衣廠當車縫工的她，婚後辭職回家照顧年邁父母與年幼子女，當了30多年全職媽媽，直到家庭責任漸卸，才開始思索：「我還能做什麼？」這個問題，帶她走進台南就業中心的大門，開啟人生的第二春。

粉紅泡泡變福壽螺卵？　台南河樂廣場店面招租4.5萬起

粉紅泡泡變福壽螺卵？　台南河樂廣場店面招租4.5萬起

台南女與2鮮肉睡同房　醒來卻變肉體交流

台南女與2鮮肉睡同房　醒來卻變肉體交流

台南勞工局做工行善團修繕老屋弱勢家庭安心過節

台南勞工局做工行善團修繕老屋弱勢家庭安心過節

台南勞工局長王鑫基獲選善化高中傑出校友

台南勞工局長王鑫基獲選善化高中傑出校友

關鍵字：

傑出兒童台南

讀者迴響

熱門新聞

台南女與2鮮肉睡同房　醒來卻變肉體交流

金曲歌后擺攤遇氣爆！「尪二度燒傷」

基隆直航石垣島2千起　眾人憂墾丁玩完了

葉伊恬參賽權風波　鄭世忠震怒發聲

名醫心肌梗塞後減重！靠1調味料甩20公斤

甜美人妻玩3男　許藍方辯護律師淪陷傳裸照

持刀性侵80歲老婦還拍照！惡狼重判14年定讞

明3地飆36度高溫　周二滯留鋒籠罩全台防劇烈降雨

快訊／8級強風來了　明「鋒面掃全台」雨最大地區曝

體育署長給桌協最後通牒內容曝！

孫儷結婚15年爆「全家移居倫敦」

電商女王銀座買完LV開箱「包包消失了」

歐陽妮妮6個月兒確診新冠！

UNIQLO買衣服「多送一張紙」不要丟　真實用途曝光

經國路也要改名！盧秀燕怒嗆：每天搞這些五四三

更多

最夯影音

更多

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

【差點被撞！】孕婦走斑馬線遇黑車不讓！她嚇到往後跳超驚險

高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」

【跳出局舞舉錯手XD】李珠珢可愛笑出緊急修正

【老公體驗分娩的感受】痛得緊抓老婆手喊我愛你XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面