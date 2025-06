台北上榜！牛津經濟研究院「2025全球最佳城市」排名出爐

美國知名旅遊雜誌《悅遊》(Condé Nast Traveler)每年秋季都會公佈「全球最佳城市:讀者評選得獎」(The Best Cities in the World: Readers' Choice Awards),吸引超過60萬名讀者參與票選;今年在榜單前十名當中,日本就有三個城市被提名,而台灣台北市則獲得第九名。