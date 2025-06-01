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台北上榜！牛津經濟研究院「2025全球最佳城市」排名出爐

▲▼ 台北101。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國牛津經濟研究院公布2025年「全球城市指數」榜單，台北第60名。圖為台北101。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

英國牛津經濟研究院2025年「全球城市指數」（Global Cities Index）榜單公布，全球最佳城市前3名分別為美國紐約、英國倫敦、法國巴黎，日本東京位居第9，台北市排名第60。

這項指數涵蓋全球1000個城市，從經濟、人力資本、生活品質、環境、治理五大面向對城市經濟進行全面評估，解析各個城市擁有的優勢、機會以及需要應對的挑戰等。

這份排行榜前10名分別是美國紐約（100分）、英國倫敦（98.5分）、法國巴黎（94.4分）、美國聖荷西（94.2分）、美國西雅圖（91.8分）、澳洲墨爾本（90.7分）、澳洲雪梨（90.6分）、美國波士頓（90.3分）、日本東京（90.3分）、美國舊金山（90.3分）。

▲▼ 。（圖／翻攝自Oxford Economics）

▲紐約連續第2年位居榜首，除了拿下滿分100分，在經濟領域表現也相當亮眼。（圖／翻攝自Oxford Economics）

紐約連續第2年位居榜首，除了拿下滿分100分，在經濟領域表現也相當亮眼，專家認為，這歸功於紐約市的龐大國內生產毛額（GDP）、人均收入以及眾多企業總部。另外，紐約擁有全球最多的億萬富翁，身家超過10位數美元者有123人，總資產額達7590億美元。

在經濟與人力資本層面上，全球各大城市表現強勁，反映出經濟實力。在此之際，部分規模較小的城市雖然在經濟方面不具主導地位，但當地居民卻擁有更高的生活品質。

翻開榜單，台北市位居第60名，總分75分，在五大指標類別之中，生活品質排名全球第15名表現出色，人力資本第44名，治理第75名，經濟第263名，環境第283名。與此同時，台北市在區域領導者（Regional Leaders）、產業中心（Industrial Hubs）這兩項類別入列全球領先群。除了台北，新竹（第201名）、台中（第223名）、高雄（第231名）、台南（第270名）、嘉義（第377名）的排名都在前400名。

亞洲方面，除了第9名的東京，首爾第15名，新加坡第21名，香港第72名，吉隆坡第79名，大阪-京都第100名，北京第152名，雅加達第159名，曼谷第199名。

▼台北名列第60，在生活品質類別拿下高分。（圖／翻攝自Oxford Economics）

▲▼ 。（圖／翻攝自Oxford Economics）

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