尋找「桃園2位善良妹妹」　醫感動：希望可以私訊我

▲顏俊宇當下要繳停車費，身上卻剛好沒有零錢，只有千元大鈔。（示意圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

兒童感染科醫師顏俊宇發出尋人啟事，要感謝桃園火車站停車場兩位大約20多歲的善良妹妹，「如果妳們剛好看到這篇貼文，希望可以私訊我，我用LINE Pay或轉帳方式還款。」

顏俊宇近日在臉書說，一早到桃園火車站附近辦公事，車子停在「路停站前停車場」，中午急著要去接孩子放學，匆忙回到停車場，結果才發現錢包裡居然只剩千元大鈔！

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顏俊宇表示，偏偏這個停車場只能收小額現金，悠遊卡、信用卡都不能用，現場也找不到管理員，他站在繳費機前一邊翻錢一邊焦急，思索該怎麼辦；這時旁邊也在繳費的兩位大約20幾歲的妹妹，突然轉過來關心詢問。他分享當下雙方對話：

2位妹妹：你需要幫忙嗎？



顏俊宇：我只有千元鈔。



2位妹妹：那我們先給你60元好了！



顏俊宇趕緊回應：不不不，我可以跟妳們換沒關係。



2位妹妹卻只是笑說：沒關係啦～小錢而已！

「那一瞬間，我真的被她們的溫暖打動，心裡整個暖了起來。」顏俊宇指出，但更讓他感動的是，繳完費後看見她們走到機車區，才發現她們是騎車來的，且因早上還在下雨，她們還穿著雨衣、戴安全帽，在整理裝備，「那畫面讓我更覺得心裡過意不去，我是開車的，卻讓兩位自己也辛苦的妹妹幫了我忙。」

顏俊宇提到，後來開車上路時才懊惱想到，怎麼沒跟她們加個LINE說聲謝謝，或留下聯絡方式，所以決定寫下這篇尋人貼文，「如果妳們剛好看到這篇貼文，希望可以私訊我，我用LINE Pay或轉帳方式還款，或是有皮膚或其他問題也可以來診所找我喔。」