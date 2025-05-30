3地區上半天有雨！一圖端午連假狀況　下週還有鋒面來

▲鋒面影響，3地區上半天有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天鋒面持續影響，南部、東部、東南部上半天持續有雨，其他地區多雲；下週二有另一波鋒面報到。

今天（30日）鋒面持續位於巴士海峽，南部、東部、東南部地區及中部山區仍然有局部短暫陣雨，其他地區轉為多雲的天氣，不過預計到了下半天，南臺灣的降雨也會趨緩。

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氣溫方面，今天持續受到東北季風影響，各地早晚偏涼，夜晚清晨中部以北、宜花低溫大約20-22度，南部及台東23-25度，早出晚歸請適時添加衣物，避免著涼，白天高溫隨著降雨趨緩會比今天回升一些，預計北部、東半部高溫26-28度，中南部則是29-32度；澎湖23-28度，金門21-27度，馬祖20-24度。

5/31(六)東北季風減弱，各地氣溫回升；水氣減少，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫：北部20-32度，中部23-33度，南部24-34度，東北部20-30度，東部22-28度，東南部22-28度；澎湖24-30度，金門21-28度，馬祖20-26度。

6/1(日)環境為偏南風，水氣增多，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴；各地比較悶熱，且各地都有局部午後短暫雷陣雨的機率，各地山區並有局部較大雨勢發生的機率。

氣溫：北部24-34度，中部24-33度，南部26-33度，東北部23-31度，東部24-30度，東南部25-31度；澎湖26-32度，金門24-30度，馬祖22-26度。

▲端午連假天氣。（圖／中央氣象署）

6/2(一)環境轉為西南風，迎風面的中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫：北部25-36度，中部25-33度，南部26-33度，東北部25-33度，東部25-32度，東南部26-34度；澎湖27-32度，金門26-32度，馬祖24-28度。

6/3(二)鋒面接近，除了中南部地區受西南風影響，持續不定時有局部短暫陣雨或雷雨之外，其他地區轉為有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區及中部山區並有局部大雨發生的機率。

氣溫：北部25-36度，中部26-33度，南部26-32度，東北部26-31度，東部26-31度，東南部28-32度；澎湖27-32度，金門26-31度，馬祖24-27度。

▲雷達回波圖。

6/4(三)鋒面影響，西半部、東北部及東部地區有短暫陣雨或雷雨，西半部地區有局部大雨發生的機率，東南部地區有局部短暫陣雨，留意有短延時強降雨的機率。

氣溫：北部25-30度，中部25-33度，南部26-33度，東北部25-29度，東部26-30度，東南部27-31度；澎湖26-31度，金門25-30度，馬祖23-27度。

6/5(四)鋒面通過，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨。

氣溫：北部25-31度，中部25-33度，南部26-33度，東北部25-30度，東部25-29度，東南部26-30度；澎湖26-31度，金門25-30度，馬祖24-26度。

6/6鋒面位於巴士海峽，6/7、6/8環境逐漸轉為偏南風，水氣偏多，南部、東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。