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1天只吃一餐！他「早上喝咖啡下午喝茶」　成功減了16公斤

一名網友說，他一天只吃一餐。（示意圖／Pexels）

▲男子一天只吃晚上一餐。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

不少人想減肥，會多運動或是少吃點。就有一名國外網友表示，他一天只吃一餐，而這讓他成功減16公斤，減肥對他來說不再是一件不可能的事。

據UNALAD報導，一名Reddit網友表示，他嘗試「每日只吃一餐」（OMAD，One Meal A Day），也強調從中獲得好處。據悉，雖然這方法看似很容易理解，但大多數人可能不願嘗試，畢竟它的攝取量遠低於每日建議的健康飲食標準。

該名男子表示，他先進行了六個月的間歇性斷食，再過渡到每天吃一餐，這餐他完全不攝取糖、白飯、麵包、碳水化合物或垃圾食物，「我早上喝咖啡，下午喝點茶，大概到晚上6點時會非常餓，但我發現真正坐下來吃飯時，其實吃不了多少，吃幾口就可以撐到隔天。」

男子也說，他也試過「偽48小時斷食」，就是2天內僅攝取約100卡，這其實沒想得那麼難，他可以撐到3天，最後他希望能每週一次48小時斷食，甚至到2次，而從周末開始最容易。

男子表示，每日只吃一餐的方式讓他成功減去大量體重。從模擬圖顯示，若身體長時間未攝取食物時，會迅速燃燒脂肪來產生能量，導致身體產生明顯變化。他強調，這一切都是為了減肥，所以減少熱量攝取是核心，不用App也不用特別的飲食計劃，他已經減了16公斤，雖然還有36公斤要努力，但他現在覺得這不再是件不可能的事。

不過，報導也稱，在嘗試任何飲食計畫之前，最好先諮詢醫師，OMAD是一種相當激進的飲食方式，目前並沒有強而有力的科學證據證明，該方法在長期體重控制上比其他飲食方式更有效。

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