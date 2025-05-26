Veo 3開放Pro用戶使用！全球版圖再擴大、創作門檻大降級

▲Veo 3正式向71個新增國家開放存取權限。（圖／Google）

記者吳立言／綜合報導

Google近日進一步擴大其生成式AI影片工具Veo 3的全球推廣版圖，正式向71個國家開放存取權限，並同步為Google Gemini平台的Pro與Ultra訂閱用戶推出全新試用與擴容方案，涵蓋網頁與Flow雲端創作平台，展現Google近軍AI影像創作領域的企圖心。

根據Google官方說明，Veo 3是一款可將文字描述轉換為動態影片的AI工具，能自動建構出高度擬真的視覺場景與動作敘事，被廣泛期待成為影音創作者、教育內容設計者與行銷人員的創意助力。

本次更新重點如下：

＊71個新增國家開放使用，大幅擴展Veo 3全球觸及範圍。

＊Gemini Pro 訂閱用戶：

每月可獲得 10 次 Veo 3 免費生成配額。

可透過 Gemini 網頁介面直接使用「影片生成」功能，僅需輸入文字即可生成影片。

＊Gemini Ultra 訂閱用戶：

擁有目前最高的 Veo 3 生成次數。

配額每日自動刷新，適合高頻率創作使用。

＊Flow Ultra 訂閱用戶：

每月生成次數由83次提升至125次。

更適合長期專案、動畫製作、影片頻道經營等進階應用需求。

▼Veo 3使用方式：

Gemini平台（gemini.google）：適合一般使用者與初階創作者，只需點選提示欄上的「Video」按鈕並輸入敘述，即可快速生成影片。

Flow平台（flow.google）：為偏重專業創作的AI影片平台，支援長格式內容與腳本創作。Pro用戶每月可生成10部影片，Ultra用戶則享有高達125次/月的配額。

Google強調，這波擴展與升級是為了「讓創作者更輕鬆地實現視覺想像，無論是動畫短片、廣告腳本還是教育影片，Veo 3都能快速提供高品質的視覺草稿與成品雛形。」此外，Google也透露未來版本將支援更多語言，包含中文敘述生成功能，進一步拓展非英語用戶的創作自由度。