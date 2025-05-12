獨／台中新光三越內部信曝光　拼最快暑假前Reopen

▲新光三越內部信件曝光，當中提到力拼最快暑假前復業。（圖／讀者授權提供）



記者游瓊華／台中報導

台中新光三越氣爆至今屆滿3個月，新光三越復業日期成各界關注焦點。《東森新媒體ETtoday》獨家掌握新光三越發給廠商內部信件，當中提到台中店積極努力在暑假前或周年慶前舉辦ReOPEN活動，要求廠商回傳圖檔以及聯繫函，以利進行廣告文宣DM製作；另，外界有一說，新光三越將採取邊修復邊營業的方式復業。對此，台中市都發局回應，新光三越修復施工期程申請到年底，但至今光是外圍鷹架部分都還沒搭完，才蓋到9至10樓，在暑假前復業可能性極低。

許多品牌廠商日前收到新光三越email通知，當中提到，新光三越台中中港店預計於2025年積極努力(暑假前或周年慶前)舉辦台中店ReOPEN檔期活動，並且要求廠商在5月13日前回傳聯繫函以及圖檔。

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▲新光三越台中店正積極重建，惟至今鷹架還沒蓋完，但復業說法已經傳得沸沸揚揚。（圖／記者游瓊華攝）



新光三越氣爆發生3個月，據悉，館方確實向市府詢問分層營業的可能，但實際上內部包括消防、瓦斯、電梯以及結構等都受損，要分層營業需提出完整防災避難路線以及與施工區域的安全阻隔計畫並核准。

百貨同業就透露，確實有聽聞新光要分層營業，但是若真的分層復業，考驗的是消費者對新光三越的信心，敢不敢踏進施工中的百貨消費。

▲新光三越掛起等待重聚帆布，讓消費者期待不已，但若真的採取邊施工邊復業模式，考驗消費者踏入百貨的信心。（圖／民眾提供）

據悉，新光三越拼復業的主要原因，除了消費者期待之外，另有一說係因為要趕即將開幕的漢神洲際購物中心前復業，先搶高檔消費客群。但新光三越回復，一切依照市府規定辦理。

今天在台中市議會進行都建水業務質詢，都發局長李正偉也提到，新光三越的修復計畫書中申請的工期期限到今年年底，計畫分兩個階段修復，分別是10到12樓一階段，另一階段是其他樓層及外圍；但至今新光三越施工鷹架到現在也只搭到10樓，根本還沒蓋完，至於新光三越送的修復計劃書未提到邊修邊復業的說法，對於外傳暑假前復業一說，沒有預設立場態度。