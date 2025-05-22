創意私房翻版！cosplay「攝狼」性侵少女　硬碟藏1700筆性影像

▲一名未成年少女遭攝影師性侵且拍下性影像。（示意圖／Pixabay／Image by Daniel Nebreda）

圖文／鏡週刊

吳姓Cosplay攝影師以「約拍」為名性侵雲林1名少女，他還拍攝性影像且拿到網路上販售。雲林檢警循線偵辦前往吳男家中查扣硬碟，發現有其與多名女性的性影像達1,700多筆，情節宛如「創意私房」翻版，目前吳男已遭羈押禁見，檢方呼籲被害人出面報案，以利後續偵辦。

雲林縣議員王又民昨（21日）於議會質詢時驚爆，1名13歲的女國中生遭29歲吳姓男攝影師約拍，進而誘騙性侵並拍攝性影像，甚至疑將影像販售圖利，家長報案後，發現該名「攝狼」仍持續上網約拍。家長更發文呼籲其他人慎防，有多人留言曾受害，整起事件被認為是「創意私房翻版」。

王又民今（22日）於臉書發文提及，被害少女幾天前在母親陪同下細訴她遭遇一場以約拍為名的性侵，「而更讓人痛心的是，這名惡狼直到昨晚還未被拘提，繼續逍遙法外，甚至可能正尋找下一位受害者，繼續摧毀下一個家庭。」少女陳情時僅表示，「我不希望還有下一位受害者」。

王又民在昨日的總質詢中向各局處首長正式提出此案，縣長張麗善除了表達遺憾，也承諾未來縣府將積極協助受害孩子找回力量與生活的重建，基於保護孩童的立場，強調學校在面對任何疑似侵害事件時，應立即啟動通報機制，深刻檢討並改善本案通報流程的缺失，建構更完善的社會安全網，杜絕類似案件再次在校園中發生。

對於王又民抨擊此事「相關環節明顯疏漏」，雲林地檢署指出，13歲國中女生疑似遭到Cosplay攝影師性侵及拍攝性影像，追查後發現29歲吳男涉有重嫌，因此日前持搜索票至吳男台南住處執行搜索，並扣得電腦硬碟、記憶卡，經科技還原扣案硬碟發現高達9TB硬碟中，有吳男與多名女子發生性行為的性影像，數量超過1,700筆。

檢調直指，吳男犯案時間多年，經人臉辨識、比對後，確認有部分女子應為未成年少女，又指揮員警於6日將吳男拘提到案。經訊問後，檢方認為吳男涉有加重強制性交、對於未滿14歲之男女為性交、對於14歲以上未滿16歲之男女為性交、兒童及少年性剝削等罪，有勾串、滅證及反覆實施之虞，5月7日向雲林地院聲請羈押禁見獲准。

此外，檢方也表示，目前就扣案硬碟中資料，也比對出部分少女真實身分，正積極偵辦中，現還有疑似未成年性影像難以辨識，檢警仍持續辨識中，呼籲有遭吳男拍攝性影像或性侵的被害人，向雲林地檢署或斗六警分局報案。

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