78歲駕駛釀3死　學者揭換照制度超荒謬

記者劉邠如／綜合報導

三峽北大特區78歲高齡駕駛肇事釀3死12傷，引發社會震驚。交通安全專家、退休的逢甲大學運管系副教授李克聰受訪指出，從駕駛當下行為可以看出，其心理素質是問題關鍵，但目前高齡換照制度根本無法檢測。

▲ 昨(19)三峽北大國小發生的重大死亡車禍，家屬今日下午進行招魂儀式，一旁已有多位民眾排隊，將於招魂結束上前致意 。（圖／記者陳以昇攝）

李克聰表示：「我們看這個駕駛，它在肇事的過程當中，可能先在等候左轉的時候擦中了中央分隔島，在慌亂之餘趕快倒車，倒車又撞到後面的車輛。這種情況下，它就會想要趕快逃離現場，免得引起更多糾紛，在慌亂之餘又是肇事逃逸的情況下，它就會完全忘了交通規則，一味的加速想趕快逃離。這個跟心理素質有關。」

李克聰強調：「心理素質透過我們目前的認知測驗是看不出來的。所以我建議以後如果高齡者要換照，除了我們現在基本的認知測驗之外，在心理上面的評估，再加上一些曾經的交通事故跟違規的資料，綜合來做分析。」

李克聰指出，高齡者在交通事故中的比例偏高，是進入超高齡社會後「必須非常加以重視的一個問題」，但目前換照制度仍「只是做一些簡單的認知測驗」，無法評估是否為潛在的危險駕駛。像是這次肇事的余男，網路有討論他過去就曾經在人行道上撞到一個母親跟一個嬰兒，「這樣子的事故資料、違規紀錄，是不是可以在換照時加以重視。」

李克聰建議，社區應該參與高齡駕駛的管理：「透過社區的里長、鄰長、管委會，可以了解有多少超過75歲的高齡者還在開車或騎車，用社區關懷的角度讓他們不要再去開車，甚至輔導他們去換照或繳回駕照。」

針對配套誘因，李克聰指出：「我們都有敬老卡、悠遊卡點數可以坐大眾運輸，那如果你願意把駕照繳回，我就可以增加你的點數，而且不是一次，是每個月都增加。」

最後，李克聰也點出另一個關鍵問題：「現在紅線違停、雙排停車都不能檢舉，這些違規其實可以反映這個駕駛有沒有正確的交通安全觀念。如果不能恢復，就要加強執法的強度與密度，也包括科技執法。」

▲ 昨(19)三峽北大國小發生的重大死亡車禍，家屬今日下午進行招魂儀式，一旁已有多位民眾排隊，將於招魂結束上前致意 。（圖／記者陳以昇攝）