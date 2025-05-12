7-11咖啡「買5送2」、全家「第二杯10元」　超商寄杯優惠一次看

▲全家指定咖啡加10元就多一杯，等於兩杯55折起。（圖／全家提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接周一上班日，超商寄杯咖啡優惠記起來！全家周一限定，特濃、單品美式或拿鐵「加10元多一杯」，相當於兩杯55折起，在隨買跨店取限時1天搶購。7-11在「OPENPOINT 行動隨時取」即日起至5月16日，多款指定咖啡「買5送2」，可趁機囤起來。

★全家

全家周一限定，在APP隨買跨店取推出指定咖啡「加10元多一杯」，每位會員可購買2組（等於4杯），可兌換至6月30日。

大杯單品美式，兩杯110元，55折（原價100元/杯）。

大杯單品拿鐵，兩杯120元，55折（原價110元/杯）。

大杯特濃美式，兩杯65元，6折（原價55元/杯）。

大杯特濃拿鐵，兩杯75元，58折（原價65元/杯）。

▲7-11指定咖啡「買5送2」。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7-11「OPENPOINT 行動隨時取」，即日起至5月16日多款咖啡飲品「買5送2」：

特大杯厚乳拿鐵，買5送2，71折（原價85元/杯）。

大杯卡布奇諾，買5送2，71折（原價55元/杯）。

榛果風味燕麥拿鐵，買5送2，71折（原價55元/杯）。

大杯燕麥拿鐵，買5送2，71折（原價75元/杯）。

中杯精品冰燕麥拿鐵／中杯精品馥芮白任選，買5送2，71折（原價100元/杯）。

風味系列指定冰飲任選，買5送2，71折（原價55元/杯），可選皇家伯爵紅茶拿鐵、太妃焦糖風味瑪奇朵、焙烤榛果、好時經典可可。

▼7-11「OPENPOINT 行動隨時取」買5送2優惠。（圖／業者提供）