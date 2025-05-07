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調查官「用交保誘證人」瞎掰縣長買票　懲戒法院判撤職

▲▼張麗善 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲影射雲林縣長張麗善（上圖）送茶買票，陳姓調查官洩密逼供遭撤職。（資料圖／記者游瓊華翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

調查局雲林縣站前調查官陳姓男子，2022年偵辦選舉賄選案期間，涉嫌違法介入北港鎮長候選人案件，為串案刻意教唆在押人供出縣長張麗善涉賄，並洩漏監聽資料、違反偵查不公開原則，全程遭錄音為證。雲林地檢署二度偵辦後將他起訴，懲戒法院亦認定違失重大，判決撤職並停止任用一年，形同開除公職，且一年內不得任用為任何公務員。

據了解，陳男當時擔任雲林調查站口湖據點負責人，負責地方選情與選舉情資蒐報。當他掌握無黨籍縣議員蔡咏鍀涉賄後，又發現北港鎮長候選人蕭美文陣營被查扣茶葉禮盒，認為可相互串聯，便逕行介入偵查行動。

為強化辦案成果，陳男未經檢察官明示指揮，擅自借提蕭案中羈押的林姓主任與蕭姓姪子，並遊說2人指稱「茶葉來自張麗善與蔡咏鍀」。為取信對方，陳男不僅事前與蕭美文會面，還出示監聽譯文與偵查筆錄，意圖讓證人「照劇本演出」。此舉除涉洩密外，更被質疑以交保為交換條件影響證詞真實性。

全案經調查局中機站接獲檢舉後啟動內部調查，隨即報請雲林地檢署指揮偵辦。陳男初期否認教唆，檢方當時認為證據不足、主觀犯意不明，對洩密部分予以緩起訴。案經台南高分檢再議發回後，林、蕭2人戲劇性翻供，供稱曾受陳男明確「指導」偽證，錄音內容也與之相符，檢方偵結後依教唆偽證與洩密罪嫌起訴陳男。

2024年8月28日，調查局召開臨時考績會議，決議將陳男依《公務員懲戒法》報請法務部同意後，移送懲戒法院審理。

懲戒法院審酌後認為，陳男身為司法警察官，卻違法洩漏偵查情資，並以協助交保為誘因，引導在押證人作不實供述，行為已嚴重破壞被告防禦權與偵查程序正當性，動搖外界對司法中立的信任，構成重大違失。最終判決撤職並停止任用1年，等同開除公職，且1年內不得任用為任何公務員，此也為《公務員懲戒法》下最嚴厲的處分之一。

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