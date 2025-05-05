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台灣史上首宗剝臉命案　國一少女附身哭「我要申冤」

曾姓少女的屍體被發現後，她的姨媽自稱被附身，哭喊著要伸冤。

▲曾姓少女的屍體被發現後，她的姨媽自稱被附身，哭喊著要伸冤。

圖文／鏡週刊

1994年4月10日清晨，一名男子在新竹市光復路交流道附近遛狗，但狗卻跑到一處草叢猛吠，男子好奇上前查看，赫然發現草叢中露出一截人的手腳，他以為是人體模特兒，再走近一看，竟驚見一具整張臉皮遭剝除，只剩頭骨與牙齒的女性屍體，死者身穿家居服，雙手及雙腳遭紅色尼龍繩綑綁，死狀淒慘，男子嚇得立刻報警。

警方獲報趕抵現場蒐證，法醫隨後也進行相驗，發現死者頸部有掐痕，口鼻曾遭膠帶密封，陰道有傷口，死因為窒息，死亡時間大約3天。警方一開始以為凶手具備醫療背景，熟悉人體的肌肉紋理，才能將死者的臉皮割下，不過，進一步查驗後，發現凶手疑似使用美工刀，凌亂割下死者臉皮，手法十分粗糙，由於犯案手法罕見，警方還特地請來名法醫楊日松參與後續的解剖及鑑識。

邱俊雄將少女棄屍在交流道旁的草叢，屍體被遛狗的民眾發現報警。（翻攝東森新聞）

▲邱俊雄將少女棄屍在交流道旁的草叢，屍體被遛狗的民眾發現報警。（翻攝東森新聞）

在那個科學鑑識技術尚不發達，且監視器並不普及的年代，女性死者的身分一度成謎，直到一對曾報案協尋女兒的夫妻前來指認，才從衣著等特徵，確認死者是3天前失蹤的國中一年級學生、綽號「小燕子」的曾姓少女，由於曾女個性文靜乖巧，不太與陌生人往來，親友們都對於她遭殘忍虐殺，感到驚愕不已，由於這是台灣治安史上首宗剝臉皮命案，消息曝光後，立刻引發社會高度關注。

年僅14歲的曾姓少女慘遭姦殺，臉皮還被凶手用美工刀割下、剝掉。（翻攝畫面）

▲年僅14歲的曾姓少女慘遭姦殺，臉皮還被凶手用美工刀割下、剝掉。（翻攝畫面）

為了盡速緝凶，檢警組成專案小組全力偵辦，訪查後得知，4月7日、曾女失蹤當天，家人都在台北，曾女放學後，如常返家，但家人回新竹，卻沒看到她，由於家中鐵門半掩，曾女的腳踏車也在門口，家人直覺不對勁，所以連忙報案。

警方破案後公布相關證物，並將嫌犯移送地檢署。（翻攝東森新聞）

▲警方破案後公布相關證物，並將嫌犯移送地檢署。（翻攝東森新聞）

根據現場跡象，警方研判，曾女應該是在毫無準備的情況下被人帶走，而且可能認識對方，還有民眾向警方表示，看到曾女下午2點左右上了一輛轎車，但沒看清楚駕駛的長相。詭異的是，案發後不久，曾女的姨媽突然聲稱自己遭外甥女的冤魂附身，哭喊著說：「我要申冤！」並指出凶手開一輛白色轎車，還指出凶手的車號與藏身地。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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