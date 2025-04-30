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Meta推出獨立AI助理App　語音對話、即時搜尋、社群互動一手包辦

▲Meta AI app。（圖／AppStore）
▲Meta今日正式推出獨立AI助理應用程式。（圖／AppStore）

記者吳立言／綜合報導
Meta今（30日）正式推出旗下首款獨立AI助理應用程式「Meta AI」，不僅具備文字與語音對話、圖像生成與網路即時搜尋等功能，更主打創新的「發現（Discover）」資訊流設計，試圖在AI助手市場與ChatGPT等對手一較高下。

Meta AI的「發現」資訊流功能可說是其最大亮點。使用者可在此瀏覽其他人與Meta AI的互動內容，包括來自Instagram與Facebook上朋友的公開對話結果。這些內容皆圍繞一則則提示詞（prompt）展示，使用者除了能按讚、留言、分享，還能將其「重新混合（remix）」成自己的創作。Meta生成式AI產品副總裁康納・海耶斯（Connor Hayes）指出，這項設計是為了「揭開AI的神秘面紗，讓大家看見它能做到哪些事」。

在互動方式方面，Meta AI特別強調語音模式的使用。除了基本語音模式外，還提供測試版的「全雙工」語音互動功能，類似ChatGPT的進階語音模式。全雙工語音技術來自Meta最新的AI模型研究，可支援即時雙向對話、語音重疊及情緒回饋，呈現更具人性與節奏感的對談體驗。不過目前此模式尚無法即時連網查詢資訊，僅在美國、加拿大、澳洲與紐西蘭開放測試。 Meta AI是以最新的 Llama 4模型為基礎所打造。除了一般功能，Meta也開始讓美加地區的使用者能結合其Facebook和Instagram的個人資料，提供更個人化的回應體驗。使用者也能設定讓AI記住某些個人偏好與資訊，與 ChatGPT 的記憶功能相似。

截至目前，多數使用者仍是透過Instagram、Facebook或WhatsApp 內建功能體驗Meta AI。Meta預期未來AI助手的主要應用場景，會集中在像Instagram搜尋列這樣的介面中。海耶斯表示，透過這些服務，Meta AI已「接近觸及十億用戶規模」，但他也強調，獨立App將會是與AI助理互動最直覺的方式。

值得一提的是，Meta AI在技術上也取代了原本Ray-Ban智慧眼鏡的伴侶應用程式View。新App中設有專區供使用者管理原View App的相關資料，包括先前透過眼鏡拍攝的照片與影片紀錄。

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