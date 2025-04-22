臺北市攜手EVOASIS完成智能充電樁佈建　打造低碳智慧交通新典範

▲臺北市政府今（22）日攜手電動車充電品牌龍頭 EVOASIS（源點科技）宣布，全市八大行政區AC 智能充電樁全面啟用。

圖、文／源點科技提供

臺北市政府今（22）日攜手電動車充電品牌龍頭EVOASIS（源點科技）宣布，全市八大行政區超過300支AC智能充電樁全面啟用，涵蓋大安、中山、中正、內湖、文山、松山、信義與南港等區，據點集中於人流密集、交通繁忙的公有停車場。市民即日起可在市中心享受便捷、智慧且安全的電動車充電體驗。交通部公路局北區養護工程林嘉新副分局長、臺北市交通局長謝銘鴻、環保局長徐世勳、停車管理工程處長劉瑞麟與EVOASIS副董事長鄭旭捷今日共同出席記者會，正宣示北市智慧充電基礎設施將持續加速佈建，打造低碳宜居的智慧首都。

臺北市交通局長謝銘鴻表示：「委託經營廠商源點科技股份有限公司(EVOASIS），為臺北市打造300座以上AC智能充電樁，不僅是智慧交通發展的重要里程碑，更是台北市友善地球邁向低碳宜居城市的重要一步。」此次導入的EVOASIS智能樁具備全臺首創的「AC隨插即充」功能，車主僅需首次註冊，往後插上充電槍即自動啟動，充電完畢後自動付款，無需操作手機或感應卡，大幅簡化充電流程。

▲臺北市交通局長謝銘鴻表示，此次導入EVOASIS的智能樁具備全臺首創的「AC隨插即充」功能。

環保局長徐世勳指出：「感謝源點科技致力於推動永續理念，落實充電樁智慧管理，不但可有效分配電力資源，降低能源的浪費」除提升充電便利性外，EVOASIS的AC智能樁亦整合EMS能源管理系統，可即時依據建築用電狀況自動調節充電功率，有效分散負載、避免跳電，並提升整體能源使用效率。透過創新技術與永續機制並進，北市正穩步朝向智慧交通與淨零城市發展。

▲環保局長徐世勳指出，EVOASIS充電樁結合電力智慧管理系統，可有效分配電力，降低能源浪費。

EVOASIS副董事長鄭旭捷強調：「EVOASIS就是你電動生活中最值得信賴的好夥伴」目前EVOASIS為全臺唯一支援AC隨插即充的充電品牌，並擁有密度最高的快慢充網絡。

▲EVOASIS副董事長鄭旭捷強調，在台灣沒有充電沙漠，因為EVOASIS就是你電動生活中最值得信賴的好夥伴。

北市此次合作計畫，不僅奠定淨零轉型基礎，更為市民帶來更友善、更高效的綠色交通體驗。EVOASIS將持續擴展與全臺各縣市政府的合作，打造完整的智慧充電生態圈，加速邁向電動車時代的淨零轉型。

▲北市此次與EVOASIS合作，奠定淨零轉型基礎，為市民打造完整的智慧充電生態圈。