他收簡訊「到桃機沒人來接我」傻眼！內行示警：套交情洗投資

▲近日有不少網友收到「已抵達桃機但沒人來接我」的詐騙簡訊。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

台灣詐騙猖獗，手法不斷推陳出新，就有網友近日收到一封陌生簡訊稱「已抵達桃機」、「沒看到來接我的人」，原PO選擇已讀不回，對方卻惱羞成怒。事後，原PO上網詢問，意外釣出大量苦主「到底可以騙什麼？」「很難搞的人」、「這是北美最常見的詐騙手法，我們幾乎每天都會收到這種簡訊」。

這名網友昨天（21日）在社群平台Threads曬出一張手機截圖，只見一位陌生人傳來簡訊，寫下「你好！我已經到桃園國際機場落地了，但是沒有看到來接我的人」，原PO見狀沒有多做回應，怎料過了4小時，對方卻再次來訊「請給我一個合理的解釋，現在也沒有回復信息，這就是你的態度嗎？」

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▲原PO收到的詐騙簡訊內容。（圖／擷取自Threads）

事後，原PO把畫面截圖，並發文詢問「請問這是什麼新型態的詐騙嗎？」迅速引起網友熱議，更有不少人也紛紛PO出簡訊截圖，直呼「到底可以騙什麼？」、「我也有收到！」、「原來這是詐騙？」、「遇過類似的，我用ChatGPT 跟他聊」、「我碰過的是。自稱對面鄰居，說我的垃圾堆門口好幾天，問題是我家對面沒有住戶啊，見鬼了」、「也在LINE收到，角色設定是有女兒的大叔，然後就說很有緣分想交朋友，這樣聊下去到底能騙到誰？我不懂」。

也有人說到，「我覺得這不是詐騙，而是確定這支手機有人用，一種情報戰」、「裝熟魔人，套交情，洗投資」、「發『信息』是支語，台灣用『發簡訊』或其他，不用發信息。小心詐騙」、「這是北美最常見的詐騙手法，我們幾乎每天都會收到這種簡訊，無聊時可以回應他們打發時間」。

還有網友指出，「就是詐騙，他會假借認錯人，然後跟你說什麼跟你有緣不然加個LINE，然後開始他的詐術，遇到這種不要理他直接封鎖」、「接下來就會跟你說他搞錯了怎樣怎樣，開始閒聊，然後期間會表示他有錢人欸，體面大老闆、總經理、外商工作常出差，然後就要你投資了」。

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