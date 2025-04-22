嘉縣警務員欠債缺錢！侵占近2萬補助費+上網販毒　檢偵結起訴

▲嘉義縣警務員缺錢，侵占輔助費跟上網販毒被抓，檢偵結起訴。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義縣警局保安科一名2線2劉姓警務員疑因欠債缺錢，上網販售安非他命，遭喬裝買家的北市大安分局員警查獲。嘉義地檢署發現他還侵占補助費1萬9200元，經偵查終結依貪污治罪條例起訴。

大安分局員警日前在網路巡邏時，發現有民眾以每錢6000元販賣安非他命，於是相約嘉義市進行交易，意外釣出嘉義縣劉姓男子販賣安非他命，其餘員警隨即表明身分並將劉員壓制逮捕，沒想到清查劉男身分竟意外查獲是自己人，立即依相關規定通報，事後劉員也坦承販毒，縣警局將記2大過免職。

嘉義地檢署指出，劉員於2023年4月10日起擔任嘉義縣警察局保安民防課警務員，負責辦理該單位監錄系統及車辨軟體建置、臨時交付任務等業務。2025年1月10日簽請核發2024年度監視器電費補助2萬8800元奉准核發後，前往銀行兌領後，僅發放補助費9600元，挪用其餘1萬9200元，用以支付其個人債務。

嘉義地檢署表示，劉員於2025年2月10日，在交友軟體Band群組中，發布販賣毒品訊息，並私訊聯繫喬裝為毒品買家的嘉義縣警察局員警，雙方達成以3000元之價格，交易半錢甲基安非他命，待買家轉帳3000元後，劉員寄出裝有甲基安非他命1包，以此方式完成交易，經警收取包裹扣得。

另劉員於2025年2月11日同樣在在交友軟體Band發布販賣毒品訊息，與喬裝為毒品買家的台北市政府警察局大安分局員警聯繫，雙方達成以6000元價格，交易1錢甲基安非他命，劉員前往嘉義市準備交易，警方隨即表明身分當場逮捕。

嘉義地檢署說明，劉員侵占補助費1萬9200元、販賣第二級毒品未遂，審酌劉員身為執法人員，不思廉潔自持、恪盡職守，販賣第二級毒品牟利，助長毒品濫用風氣，提起公訴並依貪污治罪條例第17條規定宣告褫奪公權5年，以示懲戒。