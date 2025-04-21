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「年輕人不要亂搞」她看婦科1句擊爆　阿姨呆愣了！全場拍手

下體,大腿,私密處,陰道,性暗示。（圖／記者李佳蓉攝）

▲阿姨碎唸不要亂搞，妹子高EQ回擊。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

後勁很強！一名女網友透露，在婦產科被一位中年阿姨教訓「年輕人不要亂搞」，結果她反問，阿姨是來看什麼的，隨即再反擊一句「那妳也不要亂搞！」當場阿姨愣住，連一旁民眾也看不下去，幫忙出聲「妳在那裡講別人，還不准人家講妳」，該經歷引發大票網友拍手叫好。

一名網友在Dcard表示，兩年前單身的她，因為月經長達半年沒來，於是到婦產科看診，等叫號時遇上一位中年阿姨搭話，起初只是閒聊，沒想到話題一轉，阿姨開始語重心長地說，「年輕人真的不要亂搞，什麼婚前性行為、找隨便的人發生關係」，強調女生要自愛，還滔滔不絕講了5分鐘。

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好脾氣的原PO就都做耳邊風，沒有多加回嘴，但眼看著阿姨越講越大聲，連旁邊的人都開始關注。當下原PO瞬間心如止水且沒有生氣，反而靜靜地看著阿姨，並反問「阿姨，那妳是來看什麼的？」阿姨一臉困惑回覆，「婦產科還能看什麼？」

原PO則立刻接話，「對啊，那...妳也不要亂搞」，臉上掛著微笑並直盯著阿姨。此話一出，阿姨先是愣了幾秒，於是心慌大喊「現在年輕人講話怎麼這樣蛤？長輩好心提醒你還頂回來！」

一旁的姊姊則轉過頭補槍一句，「妳在那裡講別人，還不准人家講妳。」結果阿姨再度被激怒回嗆，「長輩給她提醒一下而已欸，她就講話那麼難聽」，姊姊又神回，「她也在提醒你啊，妳在氣什麼？」

底下網友紛紛拍手叫好，「很機智的反應欸！給對方難看卻不用動怒、用髒字，旁邊的姊姊也很棒，兩個人就地結合，都給讚」、「看到這麼多文章，這篇最解氣」、「隨便就說人家亂搞實在很沒水準，真的嗆得好」、「好好笑！這個反擊滿分」、「阿姨雙標，她可以講別人，但別人不行講她」。

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