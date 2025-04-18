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欠繳297張罰單「3筆持分土地被查封」　台南男秒帶錢繳清

記者黃翊婷／綜合報導

賴姓男子（38歲）因駕駛自用小客車超速、闖紅燈等違規行為，被裁罰297張罰單卻不繳錢，他還欠繳使用牌照稅、高速公路通行費等費用，全部加總共計15萬8315元，直到法務部行政執行署台南分署人員要查封他名下的3筆持分土地，他才趕忙繳清全部欠款。

台南男欠繳297張罰單。（圖／取自法務部行政執行署台南分署網站）

▲圖為賴男到場繳款的畫面。（圖／取自法務部行政執行署台南分署網站）

法務部行政執行署台南分署表示，賴男因駕駛自用小客車超速、闖紅燈、不依限期參加定期檢驗等違規行為，被台南市政府交通局裁罰297張罰單；此外，他還欠繳使用牌照稅及其罰鍰、公路法罰鍰、強制汽車責任保險法罰鍰及高速公路通行費，全部加總起來共計15萬8315元，通通逾期未繳納。

台南市政府交通局將案件移送法務部行政執行署台南分署進行強制執行，執行人員收案之後，發現賴男擁有3筆持分土地，於是函請地政機關辦理查封登記，接著親自前往現場查封。直到這個時候，賴男才終於現身，他表示，因為土地急著要辦理過戶，所以到場繳清全部欠款。

另外，由於近年來詐騙集團假扮政府機關行騙的事件頻傳，法務部行政執行署台南分署也不忘提醒，分署不會以電子郵件或LINE寄發傳繳通知書，若接獲疑似詐騙的通知書，千萬不要點選連結，民眾可以利用官方網站查詢各分署的電話，直接向承辦人員查證是否屬實，以免落入詐團陷阱。

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