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8成民眾喊「製造業回美國」　民調揭：僅2成願意進工廠

▲▼美國通用汽車（GM）多個車款採用安全氣囊製造商「ARC Automotive」產品。（圖／路透）

▲有8成民眾力挺製造業回美國，但僅25％的人願意進工廠。（示意圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）自上任以來就高喊讓製造業重返美國，也簽署一連串行政命令推動政策。但根據最新民調顯示，儘管高達8成民眾認同「製造業對國家有益」，實際上只有4分之1的人認為，自己進工廠上班會過得比較好，顯示美國社會對「挺製造業」與「實際投身」之間存在明顯落差。

根據自由派智庫「凱托研究所」（Cato Institute）發布的《2024全球化與貿易調查報告》顯示，雖然80％成受訪者認為．如果有更多人進工廠上班，國家會變得更好，但諷刺的是，僅有25％的人認為，若轉職製造業「生活會更好」。

共和黨民調專家朗茲（Frank Luntz）形容，這項數據是自由貿易與保護主義者的「墨跡測驗」（Rorschach Inkblot），雙方都能從中找到對自己有利的詮釋。

製造業支持者指出，有25%的民眾願意從事工廠工作，代表該產業仍具發展潛力；但自由貿易派則強調，多數人其實只希望「別人」去工廠，不是真心願意自己投入這行。

但問題來了，真的有四分之一的美國人覺得自己進入製造業會更好嗎？

從經濟學裡的「揭示性偏好」（Revealed Preference）這個概念來看，答案似乎是否定的。因為如果人們真的這麼想，那麼美國的製造業就應該持續擴大才對，但現實情況並非如此，無論是歷史數據還是現在的趨勢都不支持這個說法。

根據美國聯準會聖路易分行資料，製造業就業人口自1979年6月達到1960萬人高峰後一路下滑，2010年3月跌至低點僅1140萬人。雖然之後略有回升，但2025年3月統計顯示就業人口僅約1270萬人。

美國勞工統計局（BLS）進一步指出，儘管製造業職缺仍有48.2萬個，失業率也從2024年8月的3.5％降至2025年3月的3.1％，反映的是勞動力「主動離開」這個產業的趨勢，而這也說明，許多口頭支持者其實並未真正選擇投入工廠工作。

雖然部分人可能因為工廠地點太偏遠、難以兼顧家庭生活而選擇放棄，然而整體數據仍明確指出，美國社會對「自己進入製造業」的接受度其實遠不如表面上的支持聲浪。

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