被爆砸上億開「荒淫趴」　30億老董回應了：很無奈

▲一群辣妹受邀到楊智雄（左1）的遊艇開趴，楊拍照時笑得非常開心。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

成立超過60年的股票上市公司信大水泥董事長楊智雄，遭妻子指控淫亂荒唐，就連楊妻在家，也大剌剌把傳播妹帶回新北淡水的別墅過夜，甚至花1億多元買豪華遊艇，經常找辣妹上船開趴、飲酒狂歡，十分離譜。

雖然楊智雄氣燄高張，但由於兒子、媳婦目前都在信大水泥任職，面對董事長父親，2人不敢反抗；至於女兒因不願對老爸低頭，選擇在外謀職，目前在台北市某高級飯店擔任領班，不過，因女兒依舊住在家裡，楊常罵她是「啃老族」，女兒表示願意付房租，沒想到楊竟然回：「好！可以，從妳18歲成年開始計算！」女兒聽完啞口無言，身為母親的楊妻則十分不捨。

更讓楊妻無法接受的是，楊智雄雖然已經當了祖父，但至今不曾包過1個紅包給2名孫子，對外面的女人卻很願意砸錢。某次楊到中國上海出差，在餐會中看上1名年輕貌美的女子，開口約她隔天碰面，對方回答：「可以啊！但我要1台蘋果電腦。」楊聽完立刻答應，素昧平生的2人隨即手牽手逛商場，令人傻眼。

此外，楊智雄名下有多輛豪車，但他寧願停在車庫裡，就是不給太太開，要太太搭捷運出門，甚至逼太太自己離開楊家。長年被丈夫霸凌，楊妻越想越心寒，最後同意離婚。「他起初很高興，結果聽到律師說，財產要分我一半，立刻龜縮！」

楊妻表示，她從年輕被欺負到老，49年了，夠了，她決定不再沉默，雖然把家醜攤在陽光下很掙扎，但爭個公道比較重要！

▲股票上市公司信大水泥成立超過一甲子，是老字號的傳產公司。

針對妻子的相關指控，楊智雄接受本刊電訪時一概否認，若家用1萬元太少，她要跟我溝通，目前家中事務已請律師處理中。強調自己從未帶女人回家過夜，「這是不可能的事、太離譜了吧！」。夫妻吵架，什麼狠話都說得出來。

楊智雄說，妻子歇斯底里找媒體投訴，已不是常理可以判斷，自已常在國外，相處時間不多，沒有吵架的機會，也不會跟她吵架，從年輕到現在都是這個樣子。

▲楊智雄十分懂得享受，賓士座車要價逾500萬元。

至於在遊艇上與辣妹的合照，那是10年前有遊艇、自己是船長，當時停在泰國普吉島時，朋友帶小模上船參觀，一時興起才與她們合照，尺度正常。

楊智雄說，過去20年，太太領走他數千萬元薪水，現在每月給太太1萬元只是零用錢，並非全部家用。強調自己部分受美式教育，女兒都35歲了，還沒嫁人，難道還要住家裏「啃老」嗎？要子女搬出去住，是希望他們獨立。

至於媳婦過去同住，發現她的房間像豬窩一樣，也不打掃，連腳踏進去的地方都沒有，兒子也快50歲了，不管老婆的衛生習慣，才會要他們搬出去獨立生活，眼不見為淨。

楊智雄表示，妻子過去是大小姐，嬌生慣養出來的，她也有公司股份，年收入上百萬元，她住別墅、開賓士500，「這樣還不夠嗎？」。他絕非狠心的父親，也不是一個淫亂荒唐的人。

楊智雄無奈地說，自己不想講醜話，但娶到這種老婆很無奈，我是一個企業的董事長，不會跟她一般見識，「惡妻孽子、無藥可治」，內心的心酸不是外人可體會的。



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