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吃完麻辣鍋喉嚨痛！26歲女患「急性會厭炎」瞬間封喉...10分鐘不治

中國大陸一名26歲女子近日吃完麻辣鍋後突覺得喉嚨不太舒服，沒想到就醫後僅短短10分鐘便宣告不治，而造成這起憾事的罪魁禍首，就是「急性會厭炎」。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲女子吃完麻辣鍋後喉嚨不舒服，沒想到才剛踏進醫院，就倒地死亡。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

喉嚨痛要人命！大陸一名26歲女子近日吃完麻辣鍋後突覺得喉嚨不太舒服，沒想到就醫後僅短短10分鐘就宣告不治。對此，醫生也透露，該名妙齡女罹患的是「急性會厭炎」，且死亡率超高。

綜合陸媒報導，大陸鄭州一名26歲女子近日下班後與友人相約吃麻辣鍋，返家後她開始覺得喉嚨疼痛不舒服，原本她以為是吃太辣導致便不以為意，沒想到卻要了她的命。

隔天早上，女子的喉嚨痛不但沒有好轉，反而更加劇烈，甚至出現呼吸困難，驚覺情況不對勁，她趕緊前往醫院看診，怎料才剛踏進醫院，她卻突然倒地，經緊急搶救仍不幸喪命，而造成這起憾事的罪魁禍首，就是「急性會厭炎」。

對此，醫師示警，「急性會厭炎」是耳鼻喉科急重症之一，該疾病不但發病突然、病程演變快速，甚至恐會「瞬間封喉」引起窒息，有極高風險的死亡率，病情兇險不容輕忽。

醫師也提醒，「急性會厭炎」惡化速度十分快速，主要症狀包括劇烈的喉痛、吞咽異物感及呼吸困難，由於該疾病初期症狀並不明顯，容易使患者以為只是一般感冒引起的喉嚨痛，若民眾出現上述病徵須儘快就醫，以免延誤治療。

消息曝光後，網友紛紛驚呼，「離譜，吃個火鍋人沒了」、「比癌症還恐怖啊。」另外，也有不少人分享可怕案例，「去年已經經歷過了，半夜喉嚨水腫已經無法講話。幸好家離醫院近搭計程車5分鐘，剛到急診室就昏厥了，在ICU待了2天…」、「我堂哥也是這個過世的」、「我姑父去年也是從喉嚨痛到醫院氣管切管就半個小時，昏迷了4個月還是走了。」

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